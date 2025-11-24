Deutscher Hollywood-Star Udo Kier ist tot

Gerne arbeitete Kier auch mit dem dänischen Filmemacher Lars von Trier zusammen. Dabei entstanden Werke wie „Medea“, „Europa“, „Dancer in the Dark“ oder „Dogville“. Anfang der 1990er-Jahre betrat Kier die große Hollywood-Bühne. Auch in Musikvideos – unter anderem von Madonna (siehe X-Posting oben) – ist der Deutsche zu finden. Bis zuletzt widmete sich der Star mit den durchdringenden, kalten Augen der Schauspielkunst. Für 2025 sind in der Filmdatenbank IMDb zwei Filme mit Kier aufgelistet.