Wurde 81 Jahre alt

Deutscher Hollywood-Star Udo Kier ist tot

Society International
24.11.2025 08:23
Udo Kier arbeitete mit Regisseurgrößen wie Andy Warhol, Lars von Trier und Gus van Sant mit.
Udo Kier arbeitete mit Regisseurgrößen wie Andy Warhol, Lars von Trier und Gus van Sant mit.(Bild: EPA/URS FLUEELER)

Er war einer der wenigen deutschen Schauspieler, die häufig für Hollywood-Produktionen herangezogen wurde und stand für mehr als 200 Filme vor der Kamera. Nun ist Udo Kier tot.

Er ist im Alter von 81 Jahren im US-Staat Kalifornien gestorben, wie sein Lebensgefährte Delbert McBride am Montag laut bild.de erklärte. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

In den Trümmern des Weltkrieges geboren
Der im Jahr 1944 geborene Kölner wanderte im Alter von 18 Jahren nach London aus, um Englisch zu lernen. Dort besuchte er eine Schauspielschule. Der internationale Durchbruch gelang Kier 1973 mit seiner Rolle des Barons Frankenstein in Andy Warhols „Frankenstein“ und ein Jahr später ebenfalls unter dessen Regie in „Blood for Dracula“.

Gerne arbeitete Kier auch mit dem dänischen Filmemacher Lars von Trier zusammen. Dabei entstanden Werke wie „Medea“, „Europa“, „Dancer in the Dark“ oder „Dogville“. Anfang der 1990er-Jahre betrat Kier die große Hollywood-Bühne. Auch in Musikvideos – unter anderem von Madonna (siehe X-Posting oben) – ist der Deutsche zu finden. Bis zuletzt widmete sich der Star mit den durchdringenden, kalten Augen der Schauspielkunst. Für 2025 sind in der Filmdatenbank IMDb zwei Filme mit Kier aufgelistet.

Kier war auch in der ORF-Serie „Altes Geld“ von David Schalko als Industrieller und Milliardär Rolf Rauchensteiner zu sehen.

