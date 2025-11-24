So möchte Altach auch in Zukunft erfolgreich sein

Abkehr von gewohntem?

Wird das nach dem klaren Erfolg das neue Credo der Rheindörfler? „Nein“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch, „für das Spiel gegen Wolfsberg hat dieser Ansatz gepasst. Weil wir wussten, dass die Kärntner Ballbesitz bevorzugen. Wir haben aus einer sehr stabilen Defensive heraus das Spiel unter Kontrolle gehabt. In anderen Spielen werden wir wieder auf mehr Ballbesitz spielen. Wir müssen beide Varianten beherrschen, um dann die richtige für den jeweiligen Gegner anzuwenden.“