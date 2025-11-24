Zum Mars im Winterschlaf: Tiere zeigen, wie‘s geht

Torpor – so nennt die Biologin und Winterschlafforscherin Claudia Bieber von der Veterinärmedizinischen Universität Wien den Zustand der Tiere, der allgemein unter dem Begriff Winterschlaf bekannt ist. Doch von Schlaf und Erholung ist dabei keinesfalls die Rede. Vielmehr ist es ein komplexes Zusammenspiel, das die Tiere viel Energie kostet.