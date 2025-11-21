„Ich baue Inselanlage, speise nichts mehr ein“

Dass künftig private PV-Anlagenbetreiber auch Netzgebühr zahlen sollen, ärgert viele Betreiber. Frustrierte PV-Anlagenbesitzer drohen sogar: „Ich baue eine Inselanlage und speise nichts mehr ein.“ Eine Abkoppelung vom Netz ist zwar möglich, aber teuer.
„Bis 50 Kilowatt-Peak (kWp) die PV-Anlagen fördern und ab sieben Kilowattstunden Einspeisung Netzgebühren verrechnen: Das ist genau mein Humor“ – sarkastisch meldete sich Jürgen K. (41) aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich zu Wort, als nun das sogenannte Billig-Stromgesetz vorgestellt wurde. Er hat eine 15-kWp-Anlage auf dem Dach und will jetzt sein Haus völlig stromautark machen – nichts mehr einspeisen und eine sogenannte Inselanlage installieren.
