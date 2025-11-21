„Es war Riesenglück, dass wir ihn lebend fanden“

Bergretter entdeckten einen seit eineinhalb Tagen abgängigen 52-Jährigen aus Pettenbach unterkühlt und stark verwirrt in 900 Meter Höhe auf dem Eiskogel. Der nur unzureichend bekleidete Mann gab sich den Helfern gegenüber zunächst als anderer aus. Die Nacht davor dürfte er in einem Unterschlupf verbracht haben.
„Wir sind extrem froh, den Mann lebend gefunden zu haben. Bei den aktuell niedrigen Temperaturen ist das keine Selbstverständlichkeit – die Nacht zum Donnerstag war bisher die kälteste“, sagt Werner Helmberger, Ortsstellenleiter der Bergrettung Kremstal in Micheldorf.
Wie berichtet, war ein 52-Jähriger aus Pettenbach seit Mittwochfrüh von seinen Angehörigen vermisst worden. Der Mann hatte gegen 6 Uhr das Haus in unbekannter Richtung verlassen. Seine Kleidung war nicht für einen längeren Aufenthalt im Freien ausgelegt.
Eine zweite Nacht am Berg hätte der Mann vermutlich nicht überlebt. Er dürfte sich in der ersten Nacht einen Unterschlupf gesucht haben.
Werner Helmberger (56), Ortsstellenleiter der Bergrettung Kremstal
Als er am Abend nicht zurück war, schlugen seine Verwandten Alarm. Doch eine von Polizisten und mit Drohnen durchgeführte Suche noch in der Nacht musste leider erfolglos abgebrochen werden.
Donnerstagfrüh wurde die Bergrettung Kremstal aus Micheldorf beigezogen, nachdem der Hinweis gekommen war, dass der 52-Jährige im Bereich Pernecker Kogel/Eiskogel unterwegs sein könnte.
Ein Großeinsatz mit 50 Bergrettern aus Steyrling, Molln, Steinbach und Grünburg wurde gestartet, Einsatzkräfte von 50 Feuerwehren suchten im Bereich Magdalenaberg. „Es hat dann geschneit, Hubschrauber konnten erst ab Mittag eingesetzt werden“, erklärt Helmberger.
Gegen 15 Uhr stießen die Helfer in 900 Meter Höhe auf einen stark verwirrten und unterkühlten Mann, der bestritt, der Gesuchte zu sein. „Wir konnten das mithilfe eines Fotos aufklären und ihn an Kollegen vom Roten Kreuz übergeben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.