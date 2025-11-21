Vorteilswelt
Rettung vom Berg

„Es war Riesenglück, dass wir ihn lebend fanden“

Oberösterreich
21.11.2025 16:17
Die insgesamt 50 Bergretter klapperten sukzessive alle Forst- und Wanderwege ab.
Die insgesamt 50 Bergretter klapperten sukzessive alle Forst- und Wanderwege ab.(Bild: Bergrettung Kremstal)

Bergretter entdeckten einen seit eineinhalb Tagen abgängigen 52-Jährigen aus Pettenbach unterkühlt und stark verwirrt in 900 Meter Höhe auf dem Eiskogel. Der nur unzureichend bekleidete Mann gab sich den Helfern gegenüber zunächst als anderer aus. Die Nacht davor dürfte er in einem Unterschlupf verbracht haben.

„Wir sind extrem froh, den Mann lebend gefunden zu haben. Bei den aktuell niedrigen Temperaturen ist das keine Selbstverständlichkeit – die Nacht zum Donnerstag war bisher die kälteste“, sagt Werner Helmberger, Ortsstellenleiter der Bergrettung Kremstal in Micheldorf.

Wie berichtet, war ein 52-Jähriger aus Pettenbach seit Mittwochfrüh von seinen Angehörigen vermisst worden. Der Mann hatte gegen 6 Uhr das Haus in unbekannter Richtung verlassen. Seine Kleidung war nicht für einen längeren Aufenthalt im Freien ausgelegt.

Lesen Sie auch:
Das Suchgebiet ist relativ groß
Seit Mittwoch weg
Riesige Suchaktion nach abgängigem 52-Jährigen
20.11.2025
Zitat Icon

Eine zweite Nacht am Berg hätte der Mann vermutlich nicht überlebt. Er dürfte sich in der ersten Nacht einen Unterschlupf gesucht haben. 

Werner Helmberger (56), Ortsstellenleiter der Bergrettung Kremstal

Als er am Abend nicht zurück war, schlugen seine Verwandten Alarm. Doch eine von Polizisten und mit Drohnen durchgeführte Suche noch in der Nacht musste leider erfolglos abgebrochen werden.

Donnerstagfrüh wurde die Bergrettung Kremstal aus Micheldorf beigezogen, nachdem der Hinweis gekommen war, dass der 52-Jährige im Bereich Pernecker Kogel/Eiskogel unterwegs sein könnte.

Teilweise führten die Suchteams auch Hunde mit sich. Gegen 15 Uhr wurde der Abgängige bei einem ...
Teilweise führten die Suchteams auch Hunde mit sich. Gegen 15 Uhr wurde der Abgängige bei einem Baum gefunden.(Bild: Bergrettung Kremstal)

Ein Großeinsatz mit 50 Bergrettern aus Steyrling, Molln, Steinbach und Grünburg wurde gestartet, Einsatzkräfte von 50 Feuerwehren suchten im Bereich Magdalenaberg. „Es hat dann geschneit, Hubschrauber konnten erst ab Mittag eingesetzt werden“, erklärt Helmberger.

Gegen 15 Uhr stießen die Helfer in 900 Meter Höhe auf einen stark verwirrten und unterkühlten Mann, der bestritt, der Gesuchte zu sein. „Wir konnten das mithilfe eines Fotos aufklären und ihn an Kollegen vom Roten Kreuz übergeben.“

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
