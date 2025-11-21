„Es war Riesenglück, dass wir ihn lebend fanden“

Bergretter entdeckten einen seit eineinhalb Tagen abgängigen 52-Jährigen aus Pettenbach unterkühlt und stark verwirrt in 900 Meter Höhe auf dem Eiskogel. Der nur unzureichend bekleidete Mann gab sich den Helfern gegenüber zunächst als anderer aus. Die Nacht davor dürfte er in einem Unterschlupf verbracht haben.