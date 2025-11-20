Vorteilswelt
Schwer verletzt

Arbeiter in Fleischerei verlor zwei Fingerglieder

Oberösterreich
20.11.2025 20:10
Ein Notarzt-Team versorgte den schwer Verletzten.
Ein Notarzt-Team versorgte den schwer Verletzten.(Bild: P. Huber)

Es könnte eine Unachtsamkeit gewesen sein, die für einen Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebes in Gallneukirchen leider sehr blutige Konsequenzen nach sich zog. Der Mühlviertler dürfte beim Reinigen einer Maschine übersehen haben, dass diese noch nicht abgeschaltet war. Er geriet mit zwei Fingern hinein, die Folgen waren extrem schmerzhaft.

Der 51-jährige Mitarbeiter einer Fleischmanufaktur hatte sich am Donnerstag gegen 13 Uhr beim Reinigen einer Maschine verletzt, weil er diese – entgegen der üblichen Vorgehensweise – offenbar nicht ausgeschaltet haben soll. Ob er bewusst darauf verzichtet hatte, oder das Unglück versehentlich passiert ist, wird noch untersucht.

Mit Finger in Rotor
Der aus Wartberg ob der Aist stammende Mühlviertler geriet jedenfalls mit Mittel- und Ringfinger an die rotierenden Bauteile der Maschine und erlitt schwere Verletzungen. Zwei Fingerglieder wurden gekappt. Der Verletzte musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert werden.

Jürgen Pachner
