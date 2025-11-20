Arbeiter in Fleischerei verlor zwei Fingerglieder

Es könnte eine Unachtsamkeit gewesen sein, die für einen Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebes in Gallneukirchen leider sehr blutige Konsequenzen nach sich zog. Der Mühlviertler dürfte beim Reinigen einer Maschine übersehen haben, dass diese noch nicht abgeschaltet war. Er geriet mit zwei Fingern hinein, die Folgen waren extrem schmerzhaft.