„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Balu ist ein achtjähriger Mudi-Mischling, der einen sensiblen Charakter hat. Der Rüde ist sehr menschenbezogen, ungewohnte Situationen verunsichern ihn rasch. Das Alleinebleiben fällt Balu sehr schwer, da er seine Menschen am liebsten immer in seiner Nähe hat. Kinder und Katzen kennt er, bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Ein ruhiges Zuhause, wo er viel Zuwendung und Verständnis erhält, wäre perfekt. Tel.: 0732/247887.