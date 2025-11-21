Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Turbulenzen

Volle Hotelbetten als Basis für einen Neuanfang

Oberösterreich
21.11.2025 17:22
Das Triforêt im verschneiten Hinterstoder soll über diesen Winter hinaus geöffnet bleiben. Die ...
Das Triforêt im verschneiten Hinterstoder soll über diesen Winter hinaus geöffnet bleiben. Die Verträge für die Übernahme wurden nun unterzeichnet.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Das Triforêt in Hinterstoder ist sehr gut ausgelastet, dennoch schlitterte die Betreibergesellschaft im Mai die in Pleite, die Sanierung scheiterte. Nun plant der neuer Mehrheitseigentümer die nahtlose Fortführung des Betriebs. Dafür wurden mittlerweile auch alle notwendigen Verträge unterzeichnet.

0 Kommentare

Von Euphorie, Aufbruchstimmung bis hin zu zurückhaltender Skepsis: So unterschiedlich fallen die Kommentare zur Neuübernahme des Triforêt-Alpine-Resorts in Hinterstoder aus. Wie berichtet, hat sich Unternehmer Friedrich Huemer (68) die Mehrheitseigentümerrechte gesichert. Er plant einen Neustart mit neuen Betreibern.

Im Mai schlitterte die (Noch)-Betreibergesellschaft mit 1,7 Millionen Euro in die Pleite. Der Insolvenzverwalter kündigte ihr Aus mit Ende der Wintersaison an. „Das Hotel wird deswegen nicht geschlossen, sondern von einem kompetenten Betreiber fortgeführt werden“, so Huemer.  Am Freitag, 21. November, seien die Verträge unterzeichnet worden, die eine Fortführung sicherstellen würden.

Eigene Gesellschaft gegründet
Er hat mit Michael Fröhlich, der weiterhin mit rund 25 Prozent an der Besitzgesellschaft beteiligt bleibt, nun eine eigene Betreibergesellschaft gegründet. Sie soll das Hotel mit 180 Betten während einer Übergangsphase führen. Langfristig ist die Übergabe des Betriebs an einen professionellen Hotelbetreiber vorgesehen.

Zitat Icon

Für mich ist nicht die Eigentümerstruktur entscheidend. Wichtig ist, dass der Betrieb weitergeführt wird und das Hotel belebt bleibt. 

Klaus Aitzetmüller, ÖVP-Bürgermeister

Bürgermeister Klaus Aitzetmüller (ÖVP) meint dazu: „Die Eigentümerstruktur ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass das Hotel betrieben wird und belebt bleibt.“ Für den Ort sei das Hotel eine absolute Bereicherung. „Es ist sehr gut ausgelastet“, so der Ortschef weiter. Ins gleiche Horn stößt auch Bergbahnen-Chef Helmut Holzinger, der das Triforêt als bestes Hotel des einstigen Ski-Weltcuports bezeichnet.

Zitat Icon

Das Triforêt zählt 30.000 Nächtigungen, es ist das beste Hotel in ganz Hinterstoder. Es bietet den Gästen alles, was das Herz begehrt. 

Helmut Holzinger, Bergbahnen-Chef.

Unruhe brachte in der Vergangenheit nicht nur die Insolvenz des Betreibers. Grüne und Neos hatten Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) für die Förderung des Hotelprojekts in der Höhe von zwei Millionen Euro kritisiert. Laut Huemer seien jedoch erst 650.000 Euro geflossen. Das politische Hickhack habe dem Hotelprojekt viel Schaden hinzugefügt, erklärt Huemer in einem Interview mit dem „ORF OÖ“. 

Lesen Sie auch:
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt derzeit turbulente Zeiten. 
Plötzliche Wende
Neuer Mehrheitseigentümer rettet Triforêt vor Aus
20.11.2025

Das Triforêt im verschneiten Hinterstoder soll über diesen Winter hinaus geöffnet bleiben. Die Verträge für die Übernahme wurden am Freitag unterzeichnet.Das Triforêt ist sehr gut ausgelastet, dennoch schlitterte Betreibergesellschaft in Pleite. Neuer Mehrheitsheigentümer plant nahtlose Fortführung. Dafür wurden gestern die Verträge unterzeichnet.

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.724 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
160.670 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.384 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Nach Turbulenzen
Volle Hotelbetten als Basis für einen Neuanfang
„Zu wenige Opfer“
Bedingte Haft nach strafbarem Holocaust-Sager
Erfolgreiche Rettung
Mit „Riesenglück“ eisige Nacht am Berg überlebt
Festwochen Gmunden
Open Air: Parov Stelar und Philipp Hochmair
Mit allen Mitteln
Abgängiger Mühlviertler wird in Linz gesucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf