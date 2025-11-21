Volle Hotelbetten als Basis für einen Neuanfang

Unruhe brachte in der Vergangenheit nicht nur die Insolvenz des Betreibers. Grüne und Neos hatten Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) für die Förderung des Hotelprojekts in der Höhe von zwei Millionen Euro kritisiert. Laut Huemer seien jedoch erst 650.000 Euro geflossen. Das politische Hickhack habe dem Hotelprojekt viel Schaden hinzugefügt, erklärt Huemer in einem Interview mit dem „ORF OÖ“.