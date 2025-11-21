Während Schwangerschaft gekündigt und kein Lohn

Zuerst wurde eine junge Linzerin unrechtmäßig entlassen, und nun muss sie auch noch auf ihr Geld warten. Denn ihre ehemalige Arbeitgeberin zahlt trotz eines gültigen Urteils nicht – und das hat noch weitere unangenehme Auswirkungen für die 22-Jährige.
„Meine Ex-Chefin postet auf Insta Fotos ihrer Luxusreisen, und mir fehlt Geld an allen Ecken und Enden.“ Die 22-jährige Nicole P. aus Linz ist verzweifelt. Dabei sollte sie unendlich glücklich sein, weil sie seit zweieinhalb Monaten Mutter einer kleinen Tochter ist. Doch schon bevor ihr Töchterchen geboren wurde, begannen die Probleme.
