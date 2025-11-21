Jeder zweite kauft gerne Weihnachtsgeschenke

Neun Prozent kaufen erst am 24. Dezember die Geschenke ein

21 Prozent haben den Geschenkekauf etwa eine Woche vor dem Fest abgeschlossen, 18 Prozent sind schon ein bis zwei Wochen früher fertig, 16 Prozent erst knapp vor und neun Prozent gar erst am 24. Dezember selbst. 15 Prozent haben ihre Präsente bis rund einen Monat vor Weihnachten oder noch früher beisammen. Bei 13 Prozent variiert das und acht Prozent machten keine Angabe. Sowohl bei der Planung als auch beim Kauf liegen die Werte im langjährigen Mittel.