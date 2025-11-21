Am 10. Dezember wird die Feuerwehr neu aufgestellt

Künftige Mitgliederstruktur steht fest

Der interimistische Leiter der FF Marchtrenk, Roland Wasserbauer, berichtete, dass inzwischen die künftige Mitgliederstruktur feststeht. Nach mehreren Austritten - darunter auch die vier früheren Kommandomitglieder, die nun offiziell nicht mehr Teil der Feuerwehr sind – habe sich die Lage deutlich stabilisiert.