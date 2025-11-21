Am 10. Dezember wird die Feuerwehr neu aufgestellt

Was lange währt, wird nun (hoffentlich) doch noch gut: Am 10. Dezember plant die skandalgebeutelte FF Marchtrenk einen personellen und organisatorischen Neustart: an diesem Tag soll das Kommando neu gewählt werden.
Die Stadtgemeinde Marchtrenk informiert die Öffentlichkeit: Am 17. November fand ein wichtiger Besprechungs- und Abstimmungstermin zwischen Vertretern der Marchtrenker Feuerwehren und Mag. Gahler (Stabstelle Recht vom Landesfeuerwehrkommando) statt. Im Mittelpunkt stand die organisatorische Neuausrichtung der Freiwilligen Feuerwehr Marchtrenk.
Künftige Mitgliederstruktur steht fest
Der interimistische Leiter der FF Marchtrenk, Roland Wasserbauer, berichtete, dass inzwischen die künftige Mitgliederstruktur feststeht. Nach mehreren Austritten - darunter auch die vier früheren Kommandomitglieder, die nun offiziell nicht mehr Teil der Feuerwehr sind – habe sich die Lage deutlich stabilisiert.
„Einsatzbereitschaft voll gegeben“
Trotz der Herausforderungen der letzten Monate sei die Einsatzbereitschaft voll gegeben und die Schlagkraft zum Schutz der Bevölkerung gewährleistet. Besonders positiv hervorgehoben wurde die konstruktive Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren, die reibungslos funktioniere.
Alle Mitglieder sind eingeladen
Als Termin für die Neuwahl des Kommandos wurde der 10. Dezember 2025 festgelegt. Der Termin wurde bereits im Rahmen einer Mitgliederversammlung präsentiert. In den kommenden Tagen wird Bürgermeister Paul Mahr die Wahl offiziell ausschreiben und alle Mitglieder der FF Marchtrenk zur Teilnahme einladen.
