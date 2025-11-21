Vorteilswelt
Festwochen Gmunden

Open Air: Parov Stelar und Philipp Hochmair

Oberösterreich
21.11.2025 15:00
Parov Stelar, Electroswing-Pionier aus Linz, und Philipp Hochmair, Wiener Schauspieler und ...
Parov Stelar, Electroswing-Pionier aus Linz, und Philipp Hochmair, Wiener Schauspieler und Performer, prägen Musik und Theater mit innovativen Projekten – beide treten im Sommer 2026 in Gmunden auf.(Bild: Krone KREATIV/APA, Tobias Steinmaurer; Mathias Bothor)

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden verzeichnen seit der Kulturhauptstadt ein stetiges Wachstum. Heuer konnte man 45.000 BesucherInnen begeistern. Die Stadt Gmunden allerdings zückt den Sparstift. Dennoch stehen die Highlights des nächsten Jahres fest: Philipp Hochmair und Parov Stelar sind die Headliner beim dreitätigen Open Air im Toscanapark.

Die Salzkammergut Festwochen konnten mit rund 70 Veranstaltungen im Jahr rund 45.000 Besucherinnen und Besucher begeistern. Wermutstropfen: „Wir bekommen für 2026 von der Stadt Gmunden weniger Unterstützung“, sagt Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer.

Das kann aber durch Sponsoring ausgeglichen werden, insgesamt haben die Salzkammergut Festwochen 2026 rund 2 Millionen Euro zur Verfügung – Ticketerlöse eingerechnet.

Neues Gesicht im Dreier-Team
Neu im dreiköpfigen Intendantenteam ist der Salzburger Star-Bariton Rafael Fingerlos. Er programmiert ab sofort das Musikangebot. Neben der beliebten „Hausmusikroas“ und Konzerten will er „ein Liedfest im Sommer, ein Festkonzert im Herbst und das Format ’große Orchester in kleiner Formation’“ einführen.

Fix ist auch: Das Open Air des Bruckner Orchesters wird 2026 wieder im Toscanapark sein, der Termin steht noch aus.

Rafael Fingerlos, Sänger mit internationaler Karriere und frischgebackener Musik-Intendant der ...
Rafael Fingerlos, Sänger mit internationaler Karriere und frischgebackener Musik-Intendant der Salzkammergut Festwochen, Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer und Karin Bergmann, Theater-Intendantin der Festwochen.(Bild: Rudolf Gigler)

Erste Highlights im Frühjahr
Bachs Matthäus-Passion am 14. März wird interpretiert vom Collegium Vocale Salzburg und dem L‘Orfeo Barockorchester. Eine Begegnung zwischen Musik, Erzählkunst und Zeitgeschichte gibt es mit dem Ensemble der Münchner Philharmoniker und Michael Dangl am 6. Juni bei Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“.

Weihnachten in Bad Ischl
Als Sänger gestaltet Fingerlos das beliebte „Weihnachtskonzert“ (27. November) in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Bad Ischl mit. Weiters treten u.a. das Ensemble Tschejefem, das Salzkammergut Bläserquartett und Gmundner Hirtenkinder auf. Verena Altenberger wird rezitieren. Für das Konzert, das am 25.12. als ORF III Christtagskonzert ausgestrahlt wird, gibt es noch Karten.

Manuel Rubey, Christoph Grissemann und Robert Stachel (Maschek) spielen bei den Festwochen ...
Manuel Rubey, Christoph Grissemann und Robert Stachel (Maschek) spielen bei den Festwochen „Kunst“, eine bittere Komödie von Yasmina Reza.(Bild: Udo Leitner)

Minichmayr und große Kabarett-Stars
Im neuen Jahr starten die Festwochen mit Literatur. Birgit Minichmayr liest zu Beginn der Saison am 17. Jänner aus Jean „Amérys Jenseits von Schuld und Sühne“, begleitet vom Ensemble Tango de Salón. Weitere Highlights: Am 6. März gestalten Verena Altenberger, Mavie Hörbiger und Clara Frühstück einen gemeinsamen Abend – gefolgt von Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel am 9. April in Laakirchen.

Karin Bergmann, Intendantin der Literatursparte, plant auch wieder eine Theaterproduktion. Sie verrät der „Krone“: „Never change a winning team – das Landestheater Linz wird wieder unser Partner sein!“ Welches Stück zu sehen ist, steht aber noch nicht fest.

Der Sommer wird heiß
Dagegen sind drei große Open Airs im Toscanapark Gmunden fixiert: „Jedermann“ Philipp Hochmair gibt hier seine Performance „Hochmair, wo bist du?“ am 30. Juli; Parov Stelar taucht am 1. August den Toscanapark in Elektroswing. Bereits ab 18. Juni bis 16. August wird er im Kammerhofmuseum Gmunden seine Gemälde zeigen.

Am 2. August gehört die Open-Air-Bühne erstmals ausschließlich den heimischen Künstlerinnen, Headliner bei „HERstage“ sind „lovehead“. Der Ticketverkauf für die Open Airs startet bereits.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
