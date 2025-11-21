Open Air: Parov Stelar und Philipp Hochmair

Minichmayr und große Kabarett-Stars

Im neuen Jahr starten die Festwochen mit Literatur. Birgit Minichmayr liest zu Beginn der Saison am 17. Jänner aus Jean „Amérys Jenseits von Schuld und Sühne“, begleitet vom Ensemble Tango de Salón. Weitere Highlights: Am 6. März gestalten Verena Altenberger, Mavie Hörbiger und Clara Frühstück einen gemeinsamen Abend – gefolgt von Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel am 9. April in Laakirchen.

Karin Bergmann, Intendantin der Literatursparte, plant auch wieder eine Theaterproduktion. Sie verrät der „Krone“: „Never change a winning team – das Landestheater Linz wird wieder unser Partner sein!“ Welches Stück zu sehen ist, steht aber noch nicht fest.