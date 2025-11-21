Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Fuchs nach WM-Quali:

„Aus dem kleinen Buben wurde unser großer Held“

Fußball International
21.11.2025 06:30
Michi Gregoritsch erlöste mit seinem Ausgleichstreffer eine ganze Nation
Michi Gregoritsch erlöste mit seinem Ausgleichstreffer eine ganze Nation(Bild: Mario Urbantschitsch)

Nach der erfolgreichen WM-Quali erinnert sich Ex-Teamspieler Christian Fuchs an gemeinsame Zeiten mit den rot-weiß-roten Helden von Dienstag, wo einige im wahrsten Sinne noch in den Kinderschuhen steckten. Außerdem gibt der 39-jährige „Krone“-Kolumnist als Amerika-Insider Einblicke ins Gastgeberland. 

0 Kommentare

Klar habe ich Dienstag live mitgefiebert, saß im Zug, als Österreich um das WM-Ticket kämpfte – und habe mich mit Schlusspfiff riesig gefreut! Die Endrunde 2026 ist das, was unserem Team noch fehlte und es sich absolut verdient hat. Der ÖFB hat da in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht – inklusive der Verpflichtung von Teamchef Ralf Rangnick.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.968 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.417 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
127.233 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
657 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
U17 vor WM-Halbfinale
„Hat uns international viel Respekt eingebracht!“
Krone Plus Logo
Fuchs nach WM-Quali:
„Aus dem kleinen Buben wurde unser großer Held“
Hier im Liveticker:
U17-WM: Österreich gegen Japan ums Halbfinale
Bundesliga im Ticker:
FSV Mainz 05 gegen Hoffenheim – ab 20.30 Uhr LIVE
WM-Vorrundengruppe:
Mexiko, Italien, Curacao! Krone nennt Wunschgegner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf