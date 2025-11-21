„Aus dem kleinen Buben wurde unser großer Held“

Klar habe ich Dienstag live mitgefiebert, saß im Zug, als Österreich um das WM-Ticket kämpfte – und habe mich mit Schlusspfiff riesig gefreut! Die Endrunde 2026 ist das, was unserem Team noch fehlte und es sich absolut verdient hat. Der ÖFB hat da in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht – inklusive der Verpflichtung von Teamchef Ralf Rangnick.