„Aus dem kleinen Buben wurde unser großer Held“

Nach der erfolgreichen WM-Quali erinnert sich Ex-Teamspieler Christian Fuchs an gemeinsame Zeiten mit den rot-weiß-roten Helden von Dienstag, wo einige im wahrsten Sinne noch in den Kinderschuhen steckten. Außerdem gibt der 39-jährige „Krone“-Kolumnist als Amerika-Insider Einblicke ins Gastgeberland.
Klar habe ich Dienstag live mitgefiebert, saß im Zug, als Österreich um das WM-Ticket kämpfte – und habe mich mit Schlusspfiff riesig gefreut! Die Endrunde 2026 ist das, was unserem Team noch fehlte und es sich absolut verdient hat. Der ÖFB hat da in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht – inklusive der Verpflichtung von Teamchef Ralf Rangnick.
