Reserviertes Wiener Hotel hatte keine Genehmigung

Vier Sterne versprochen – Asphalt bekommen: So hatte sich die italienische Familie ihren Urlaub in Wien wohl nicht vorgestellt. Nach Angaben des italienischen Gerichts hatte die Familie im Juni 2022 ein Vier-Sterne-Hotel in Wien reserviert und im Voraus bezahlt. Bei der Ankunft am späten Abend stellte sich jedoch heraus, dass die Unterkunft zwar existierte, aber nicht über die erforderlichen behördlichen Genehmigungen der Stadt Wien verfügte, um Gäste aufzunehmen.