Plattform muss zahlen!

Reserviertes Wiener Hotel hatte keine Genehmigung

03.03.2026 16:15
Die italienische Familie hatte ein Vier-Sterne-Zimmer über Booking.com gebucht. Das Hotel in Wien hatte aber keine Betriebsgenehmigung ...
Die italienische Familie hatte ein Vier-Sterne-Zimmer über Booking.com gebucht. Das Hotel in Wien hatte aber keine Betriebsgenehmigung ... (Symbolbild).(Bild: Nomad_Soul - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jubel für den Verbraucherschutz: Weil ein über Booking.com gebuchtes Hotel in Wien nicht über eine gültige Betriebsgenehmigung verfügte, musste eine Familie aus dem süditalienischen Lecce deshalb eine Nacht auf der Straße verbringen. Nun entschied ein italienisches Gericht zugunsten der Verbraucher – Booking.com muss Schadensersatz zahlen!

Vier Sterne versprochen – Asphalt bekommen: So hatte sich die italienische Familie ihren Urlaub in Wien wohl nicht vorgestellt. Nach Angaben des italienischen Gerichts hatte die Familie im Juni 2022 ein Vier-Sterne-Hotel in Wien reserviert und im Voraus bezahlt. Bei der Ankunft am späten Abend stellte sich jedoch heraus, dass die Unterkunft zwar existierte, aber nicht über die erforderlichen behördlichen Genehmigungen der Stadt Wien verfügte, um Gäste aufzunehmen.

Aufenthalt in Hotel nicht möglich
Trotz Kontaktaufnahme beim Kundenservice der Plattform blieb in der Nacht jede Hilfe aus – auch eine Ersatzunterkunft wurde nicht bereitgestellt. Die Familie konnte auch nicht im Hotel bleiben und musste mehrere Stunden im Freien ausharren. Erst am nächsten Tag fand sie in einem anderen Hotel eine Unterkunft.

Trotz Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice der Plattform kam es in der Nacht zu keiner ...
Trotz Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice der Plattform kam es in der Nacht zu keiner Ersatzunterbringung für die italienische Familie.(Bild: AFP)

Ein Friedensgericht in Lecce sah eine Vertragsverletzung durch die bekannte Buchungsplattform. Die Verantwortung beschränke sich nicht auf die reine Vermittlung, sondern umfasse auch eine Schutz- und Unterstützungspflicht gegenüber den Kunden.

Entschädigung wegen „verdorbenen Urlaubs“
Das Gericht sprach der Familie neben der Rückerstattung der Hotelkosten eine Entschädigung wegen „verdorbenen Urlaubs“ zu. Jedes Familienmitglied erhält demnach 250 Euro Schadenersatz. Das Urteil gilt als Signal für den Verbraucherschutz im Bereich digitaler Buchungsdienste, berichtete das Blatt.

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Plattform muss zahlen!
Reserviertes Wiener Hotel hatte keine Genehmigung
Psychisch kranke Frau
Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, oder doch?
Polizisten genötigt
Posse um Anwalt, der bei Verkehrskontrolle drohte
Strafe wegen Betrugs
Parkausweis für Behinderte gefunden und gefälscht
Postenschacher-Affäre
Wöginger vor Richterin: „Ein geeigneter Kandidat“
