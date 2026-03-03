Tausende Urlauber sitzen noch im Kriegsgebiet fest

Nach Informationen des Außenministeriums haben sich fast 18.000 Österreicher im Krisengebiet bei der Österreicher-App registriert – 2600 davon sind Reisende, 1700 davon sitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest, da hier gerade Haupturlaubszeit herrscht. Zudem ist der Flughafen von Dubai einer der wichtigsten Hubs für Destinationen wie etwa den Malediven.

Das Außenministerium arbeitet mit Hochdruck daran, um die Rückkehr gestrandeter österreichischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu ermöglichen, sobald es die lokalen Sicherheitsbedingungen zulassen“, heißt es. Für Mittwoch ist ein erster Charterflug aus Maskat für mehr als 170 Personen geplant. An weiteren Flugverbindungen wird – auch in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern – gearbeitet.