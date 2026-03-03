Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was ist mit dem Job?

Tausende Urlauber sitzen noch im Kriegsgebiet fest

Kärnten
03.03.2026 16:00
Durch den Iran-Krieg kommt es mittlerweile weltweit zu Flugausfällen. Niemand weiß, wie es ...
Durch den Iran-Krieg kommt es mittlerweile weltweit zu Flugausfällen. Niemand weiß, wie es weiter geht.(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Wieviele Österreicher weltweit von den Flugausfällen wegen des Iran-Krieges betroffen sind, ist noch unklar. Rund 18.000 sitzen allein im Nahen Osten fest. Ab Mittwoch soll es zwar erste Rückflüge geben  – was passiert aber, wenn man es lange nicht zurück schafft? Ist der Job weg? Wer trägt die Kosten?

0 Kommentare

Bei Reisewarnstufe 4 besteht Lebensgefahr. Wer trotz einer Reisewarnung in solch ein Land fährt, tut dies auf eigenes Risiko. Anders ist es bei all jenen Reisenden, die am Samstag unerwartet vom Iran-Krieg und dessen Auswirkungen getroffen worden sind.

Nach Informationen des Außenministeriums haben sich fast 18.000 Österreicher im Krisengebiet bei der Österreicher-App registriert – 2600 davon sind Reisende, 1700 davon sitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest, da hier gerade Haupturlaubszeit herrscht. Zudem ist der Flughafen von Dubai einer der wichtigsten Hubs für Destinationen wie etwa den Malediven. 

Das Außenministerium arbeitet mit Hochdruck daran, um die Rückkehr gestrandeter österreichischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu ermöglichen, sobald es die lokalen Sicherheitsbedingungen zulassen“, heißt es. Für Mittwoch ist ein erster Charterflug aus Maskat für mehr als 170 Personen geplant. An weiteren Flugverbindungen wird – auch in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern – gearbeitet.

Reiseveranstalter um Lösungen bemüht
Wer im Rahmen einer Pauschalreise unterwegs ist, kann auch hoffen, dass er mit Hilfe seines Reiseveranstalters zurückkommt. Diese bemühen sich um Lösungen – TUI Deutschland etwa hat Rückholflüge für seine Kunden angekündigt. Individualtouristen sind da im Nachteil, auch bei den Kosten, die sie vermutlich selbst tragen müssen, sofern keine Reiseversicherung greift.

Das gilt übrigens auch für Urlauber, denen eine Reise in die betroffenen Gebiete bevorsteht. Pauschalreisende können kostenlos stornieren, andere sind auf die Kulanz ihrer Vertragspartner – Airlines, Hotels, Kreuzfahrtunternehmen – angewiesen.

Lesen Sie auch:
Flugausfälle, Stornos, geschlossene Flughäfen – die Folgen des Angriffs auf den Iran bekommen ...
Krone Plus Logo
Flugausfälle und Co.
Was tun, wenn Traumurlaub zum Albtraum wird
02.03.2026


So sieht es arbeitsrechtlich aus
Und wie schaut es arbeitsrechtlich für all jene aus, deren Urlaub abrupt beendet wurde und die nun unverschuldet am Urlaubsort ausharren müssen? „Ein Urlaub muss immer von beiden Seiten vereinbart werden und zudem der Erholung dienen“, sagt Rechtsanwältin Gerlinde Murko. Das ist in dem Fall auszuschließen. Es sei ein Spagat zwischen „Treuepflicht“ des Arbeitnehmers und „Fürsorgepflicht“ des Arbeitgebers. Die währt aber nicht ewig. „Laut Judikatur ist die Entgeltfortzahlung bei rechtzeitiger Meldung und gerechtfertigter Verhinderung für eine Woche gesichert.“ 

Muss man bis zur möglichen Rückkehr eigentlich Urlaubstage oder Zeitausgleich verbrauchen? „Nein“, so Murko. „Solange einen nicht das geringste Verschulden trifft, nicht.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.955 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.658 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.907 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4114 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Gebäude von Geistlichen brennt + AUA cancelt Flüge
2306 mal kommentiert
In dem Gebäude sollen sich Teile der verbliebenen iranischen Führung befunden haben.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1275 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Stadler im Rampenlicht
„Piano Man“ spielt in Brüssel für den Landeschef
Was ist mit dem Job?
Tausende Urlauber sitzen noch im Kriegsgebiet fest
Nachbarschaftshilfe
Großes Herz für verletzten Mäusebussard „Willi“
3. Liga Mitte:
Kalsdorf chancenlos – Voitsberg Maß der Dinge
Krone Plus Logo
Sein Ex-Klub rollt an
Neuzugang trainierte schon im Herbst beim VSV
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf