Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Branche gibt Einblick

Saison vor dem Start: Motorräder dank KI sicherer

Tirol
03.03.2026 17:00
Nicht ganz 55.000 Motorräder und Mopeds gab es im Vorjahr in Tirol, wie die Wirtschaftskammer ...
Nicht ganz 55.000 Motorräder und Mopeds gab es im Vorjahr in Tirol, wie die Wirtschaftskammer Tirol vorrechnet.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Mit dem herannahenden Frühling nimmt auch die Moped- und Motorradsaison langsam, aber sicher wieder Fahrt auf. Wie es dem Zweiradhandel hierzulande und österreichweit geht und welche neuen Technologien die Branche zu bieten hat, dazu gab Gerald Unterberger, Sprecher in der Wirtschaftskammer, einen Einblick.

0 Kommentare

Im Vorjahr sahen sich die Händler mit rückläufigen Zahlen bei den Zulassungen konfrontiert. 1125 zugelassene Mopeds bedeuten ein Minus von 20,9 Prozent gegenüber 2024 (1423 Zulassungen). Ebenfalls ein Minus von 14,2 Prozent von 3499 auf 2999 Zulassungen gab es bei Motorrädern. Insgesamt betrachtet ergab sich bei den Zulassungen ein Minus von 16,2 Prozent. Damit habe sich Tirol noch deutlich besser geschlagen als der österreichweite Markt, der ein Minus von 28,9 Prozent verzeichnete.

Unterberger rückt diese Zahlen jedoch ins rechte Licht und klärt auf: „Wegen der neuen EU-Abgasnorm Euro 5+ war für viele Marken eine Zulassung von Lagerfahrzeugen nötig. Dadurch kam es zu einer Marktverschiebung zugunsten des Jahres 2024. Bereinigt man das also, liegen die Zulassungen auf dem Vorjahresniveau.“

Zitat Icon

Die E-Mobilität ist auch bei den Zweirädern zunehmend Realität. Assistenten und Smart-Tech verändern das Fahrerlebnis nachhaltig.

Gerald Unterberger

Bild: Christof Birbaumer

Fast 55.000 Zweiräder auf Tirols Straßen unterwegs
Insgesamt belief sich der Bestand an Mopeds und Motorrädern im Jahr 2025 auf österreichweit 682.000. Auf Tirol entfallen rund acht Prozent, also nicht ganz 55.000 Zweiräder. „Mopeds und Motorräder stehen bei jungen Menschen hoch im Kurs“, freut sich Unterberger. Mit ein Grund dafür sei auch der Motorsport, der sehr hohe Zuschauerzahlen verzeichne.

Die aktuellen Trends gehen in Richtung E-Technologie und Künstliche Intelligenz (KI). „Die Elektrifizierung wächst leicht, aber stetig. Durch die E-Scooter gab es vor allem einen Boom bei E-Rollern und E-Mopeds. Sie gewinnen Marktanteile, besonders in den Städten.“

Lesen Sie auch:
Nicht alles klar
Durchschlängeln & Co: Motorrad-Mythen aufgeklärt
21.08.2025

Auch Schutzbekleidung wird schlauer
Bei E-Motorrädern sei die Nachfrage noch nicht ganz so hoch, aber im Steigen begriffen, meint Unterberger. „Hier setzen die Hersteller auf High-Performance Lithium-Ionen-Batterien, KI-gesteuerte Energie-Management-Systeme und Schnelllade-Standards.“

Die KI kommt auch bei den Assistenzsystemen zum Einsatz. Sensoren zur Kollisionsvermeidung, zur Notbrems-Unterstützung und frühzeitige Wartungshinweise machen das Biken sicherer. „Auch die ABS- und Schlupfregelsysteme werden laufend besser.“ Nicht zuletzt wird mit eingebauter Sensorik auch die Schutzbekleidung immer intelligenter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.955 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.658 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.907 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4114 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Gebäude von Geistlichen brennt + AUA cancelt Flüge
2306 mal kommentiert
In dem Gebäude sollen sich Teile der verbliebenen iranischen Führung befunden haben.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1275 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf