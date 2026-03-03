Saison vor dem Start: Motorräder dank KI sicherer

Im Vorjahr sahen sich die Händler mit rückläufigen Zahlen bei den Zulassungen konfrontiert. 1125 zugelassene Mopeds bedeuten ein Minus von 20,9 Prozent gegenüber 2024 (1423 Zulassungen). Ebenfalls ein Minus von 14,2 Prozent von 3499 auf 2999 Zulassungen gab es bei Motorrädern. Insgesamt betrachtet ergab sich bei den Zulassungen ein Minus von 16,2 Prozent. Damit habe sich Tirol noch deutlich besser geschlagen als der österreichweite Markt, der ein Minus von 28,9 Prozent verzeichnete.