Es eskaliert weiter

Ukraine feuert US-Raketen auf russische Stadt

Außenpolitik
19.11.2025 13:08
Hier ist nach der Attacke ein Fragment einer ATACMS in der Region Woronesch zu sehen.
Hier ist nach der Attacke ein Fragment einer ATACMS in der Region Woronesch zu sehen.(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Ukraine hat die russische Stadt Woronesch mit Raketen des US-Typs ATACMS angegriffen.

Das ukrainische Militär trug am Dienstag an die Öffentlichkeit heran, Ziele in Russland mit von den USA gelieferten ATACMS angegriffen zu haben. Dies sei eine „bedeutende Entwicklung“.

Alle vier anfliegenden Raketen seien von den russischen Flugabwehrsystemen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Demzufolge sollen die Flugkörper von der ukrainischen Stadt Charkiw aus abgefeuert worden sein.

Reisewarnung

Das österreichische Außenministerium warnt vor Reisen in die an die Ukraine angrenzenden Verwaltungsgebiete (Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow, Krasnodar). In diesen Gebieten kommt es zu Drohnenangriffen und Explosionen.

Trümmer richteten Schäden an
Herabfallende Trümmer hätten die Dächer eines Altenheims und eines Waisenhauses sowie ein Wohnhaus getroffen. Es habe aber keine Verletzten gegeben. Als Reaktion habe Russland zwei ukrainische Mehrfachraketenwerfer mit Iskander-M-Raketen beschossen.

Die Ukraine hatte die Waffensysteme 2023 erhalten, durfte sie jedoch zunächst nur auf eigenem Staatsgebiet einsetzen, das zu fast einem Fünftel von Russland kontrolliert wird. Bereits im Jänner hatte die Ukraine russisches Gebiet mit ATACMS-Raketen attackiert.

Ähnliche Themen
RusslandUSAMoskauUkraine
Militär
