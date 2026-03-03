Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch in Österreich

Iran-Krieg: Terrorgefahr durch Mullah-Agenten

Ausland
03.03.2026 17:00
Der Arm der iranischen Revolutionsgarden ist lang.
Der Arm der iranischen Revolutionsgarden ist lang.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von Clemens Zavarsky
Von Clemens Zavarsky

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu – und die Funken fliegen bis nach Europa. Nach den jüngsten Eskalationen zwischen Israel, den USA und dem Iran warnen Experten vor einer neuen, gefährlichen Qualität der Bedrohung. Auch Österreich steht im Fadenkreuz. Terrorexperte Nicolas Stockhammer zeichnet im Gespräch ein düsteres Bild: Die Gefahr ist so hoch wie lange nicht mehr.

0 Kommentare

Von Wien bis Berlin herrscht Nervosität in den Sicherheitsbehörden. Der Grund: Das Mullah-Regime in Teheran hat zum Gegenschlag ausgeholt. Nach der Eliminierung ranghoher Geistlicher und Militärs rief die Führung in Teheran zur Rache auf. Was wie ferne Rhetorik klingt, hat für uns ganz reale Konsequenzen.

Bisher galt die Sorge der Geheimdienste primär dem sunnitischen Islamismus, etwa dem IS oder der Al-Qaida. Doch das Blatt hat sich gewendet. „Es besteht eine vergrößerte Terrorgefahr aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf den Iran“, erklärt Terrorexperte Nicolas Stockhammer. Durch die Fatwa – einen religiösen Rechtsspruch – der Mullahs sei nun auch die schiitische Szene mobilisiert.

Terrorexperte Nicolas Stockhammer warnt.
Terrorexperte Nicolas Stockhammer warnt.(Bild: Reinhard Holl)

Diese Gruppe ist zwar kleiner, aber extrem gut organisiert. Stockhammer warnt: „Es ist von oberster Stelle im Mullah-Regime adressiert und von dort aus koordiniert worden.“ Das bedeutet: Der Terror ist kein Zufallsprodukt, sondern staatlich gelenkt. Warum aber sollte ausgerechnet das neutrale Österreich gefährdet sein? Die Antwort ist simpel wie beunruhigend: Österreich gilt als israelfreundlich. Zudem verlagert sich der Nahostkonflikt durch die Präsenz von Akteuren, die dem iranischen Regime nahestehen, direkt vor unsere Haustür. „Man hat diese Strukturen der iranischen Revolutionsgarden, die die Drecksarbeit machen“, so Stockhammer. Es sei davon auszugehen, dass zahlreiche Personen über diplomatische Vertretungen in Europa aufhältig sind. Die Gefahr durch „Schläfer“ – also Personen, die unauffällig leben, bis sie den Befehl zum Angriff erhalten – ist real.

Lesen Sie auch:
Der erste Rückholflug des Außenministeriums wird am Mittwoch durchgeführt. 
180 Personen geplant
Erster Rückholflug für Österreicher am Mittwoch!
03.03.2026
„Gezielte Angriffe“
Israel schickt Bodentruppen in Süden des Libanon
03.03.2026
Droht Teheran
„Zu spät!“ – Trump verweigert dem Iran Gespräche
03.03.2026

Ein neues „9/11“, also ein Anschlag mit Flugzeugen auf Hochhäuser, gilt als unwahrscheinlich. Experten erwarten eher Angriffe auf US-amerikanische und jüdische Einrichtungen, wie etwa Synagogen.

In Österreich herrscht die zweithöchste Terrorwarnstufe
In Österreich herrscht die zweithöchste Terrorwarnstufe(Bild: krone.at/Patrick Puchinger)

Solche Taten kosten kaum Geld, erzeugen aber maximale Angst. Der Anschlag wie im Pariser Bataclan im Jahr 2015 hat etwa 14.000 Euro gekostet. Das kann sich auch der Iran trotz Krieg und internationaler Sanktionen noch leisten. Offiziell befindet sich Österreich seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 auf der zweithöchsten Warnstufe (4 von 5). 5 von 5 hieße, ein Anschlag ist bereits in Umsetzung oder kann nicht mehr verhindert werden. Österreichs Terrorwarnstufe liegt seit zwei Jahren Dunkelorange.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf