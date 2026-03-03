Iran-Krieg: Terrorgefahr durch Mullah-Agenten

Diese Gruppe ist zwar kleiner, aber extrem gut organisiert. Stockhammer warnt: „Es ist von oberster Stelle im Mullah-Regime adressiert und von dort aus koordiniert worden.“ Das bedeutet: Der Terror ist kein Zufallsprodukt, sondern staatlich gelenkt. Warum aber sollte ausgerechnet das neutrale Österreich gefährdet sein? Die Antwort ist simpel wie beunruhigend: Österreich gilt als israelfreundlich. Zudem verlagert sich der Nahostkonflikt durch die Präsenz von Akteuren, die dem iranischen Regime nahestehen, direkt vor unsere Haustür. „Man hat diese Strukturen der iranischen Revolutionsgarden, die die Drecksarbeit machen“, so Stockhammer. Es sei davon auszugehen, dass zahlreiche Personen über diplomatische Vertretungen in Europa aufhältig sind. Die Gefahr durch „Schläfer“ – also Personen, die unauffällig leben, bis sie den Befehl zum Angriff erhalten – ist real.