Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Historischer Deal“

Ukraine will 100 Rafale-Kampfjets kaufen

Außenpolitik
17.11.2025 12:13

Wegen eines „historische Deals“ hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Frankreich begeben. Am Montag wurde dann enthüllt: Die Ukraine beabsichtigt den Kauf von 100 Kampfjets vom Typ Rafale.

0 Kommentare

Damit soll die langfristige Fähigkeit seiner Armee zur Abwehr der russischen Invasion gestärkt werden, erklärte Selenskyj gegenüber dem französischen Sender LCI. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nahm seinen ukrainischen Amtskollegen auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Paris in Empfang. Auf dem Stützpunkt Véilzy-Villacoublay (siehe Bild unten) wollte Selenskyj Rafale-Kampfflugzeuge, das Luftabwehrsystem SAMP-T sowie mehrere Drohnensysteme in Augenschein nehmen.

Die Verbündeten Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron auf dem Stützpunkt Véilzy-Villacoublay
Die Verbündeten Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron auf dem Stützpunkt Véilzy-Villacoublay(Bild: AFP/CHRISTOPHE ENA)

Besuch bei der „multinationalen Ukraine-Truppe“
Der ukrainische Präsident will bei seinem neunten Frankreich-Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 zusammen mit Macron zudem den Generalstab der bisher nur auf dem Papier existierenden „multinationalen Ukraine-Truppe“ treffen. Frankreich und Großbritannien hatten sich für die Entsendung internationaler Soldaten eingesetzt, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine präsent sein sollen.

Handshake zwischen den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron nach der feierlichen ...
Handshake zwischen den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron nach der feierlichen Unterzeichnung der Absichtserklärungen(Bild: AFP/CHRISTOPHE ENA)
Objekt der ukrainischen Begierde: Ein Rafale-Kampfjet des französischen Herstellers Dassault
Objekt der ukrainischen Begierde: Ein Rafale-Kampfjet des französischen Herstellers Dassault(Bild: AP/Christophe Ena)

Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind die führenden Kräfte in der rund 30 vorwiegend europäische Staaten umfassenden sogenannten „Koalition der Willigen“ zur Koordinierung der Unterstützung für die Ukraine.

Lesen Sie auch:
Während eines Blackouts kocht eine Bewohnerin von Kiew ihr Essen auf einem Gaskocher. Ständige ...
Internationale Hilfe
Ukraine sichert sich Gasversorgung für den Winter
17.11.2025
Fico an Schüler:
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
15.11.2025
Frust in der Ukraine
Schmiergeld-Skandal setzt Selenskyj unter Druck
13.11.2025
„Fehleinschätzung“
Trump und Orban verhöhnen kriegsgeplagte Ukraine
09.11.2025

Flüssiggas-Deal mit Griechenland
Am Wochenende hatte Selenskyj in Athen einen Vertrag über die Versorgung seines Landes mit Flüssigerdgas aus den USA unterzeichnet. Mit dem Vertrag über Gasimporte aus Griechenland will die Ukraine ihre Gasversorgung für den kommenden Winter sichern. Es gebe zudem bereits Vereinbarungen zur Finanzierung von Gasimporten, erklärte Selenskyj am Sonntag. „Wir werden fast zwei Milliarden Euro für Gasimporte aufbringen, um die durch russische Angriffe verursachten Verluste in der ukrainischen Produktion auszugleichen.“

Selenskyj zufolge hat die ukrainische Regierung mithilfe europäischer Banken – unter der Garantie der EU-Kommission – Mittel zur Finanzierung der Importe bereitgestellt. Auch ukrainische Banken helfen, ebenso wie Norwegen, und die aktive Zusammenarbeit mit amerikanischen Partnern werde fortgesetzt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wolodymyr SelenskyjEmmanuel Macron
FrankreichParisUkraine
Kampfjet
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
„Historischer Deal“
Ukraine will 100 Rafale-Kampfjets kaufen
Zwist an der Uni Wien
ÖH-Koalition zerbricht an Antisemitismus-Vorfällen
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Politiker alarmiert
Explosionen in Polen: Sabotageakt auf Bahnstrecke
„Rassistisch“
Schwer bewaffnete Migranten-Razzien in den USA
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine