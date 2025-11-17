Ukraine will 100 Rafale-Kampfjets kaufen

Flüssiggas-Deal mit Griechenland

Am Wochenende hatte Selenskyj in Athen einen Vertrag über die Versorgung seines Landes mit Flüssigerdgas aus den USA unterzeichnet. Mit dem Vertrag über Gasimporte aus Griechenland will die Ukraine ihre Gasversorgung für den kommenden Winter sichern. Es gebe zudem bereits Vereinbarungen zur Finanzierung von Gasimporten, erklärte Selenskyj am Sonntag. „Wir werden fast zwei Milliarden Euro für Gasimporte aufbringen, um die durch russische Angriffe verursachten Verluste in der ukrainischen Produktion auszugleichen.“