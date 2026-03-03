Josh Duhamel packt über Scheidung mit Fergie aus

Josh Duhamel hat im Podcast „The Skinny Confidential“ seltene Einblicke in die Trennung von Sängerin Fergie gegeben und verraten, was der wahre Grund für das Ehe-Aus war.
Wie der Schauspieler erklärte, hätten verschiedene Weltanschauungen letztlich zum Ende ihrer Ehe geführt. Duhamel, der mit Fergie den zwölfjährigen Sohn Axl hat, enthüllte: „Wir sind sehr unterschiedlich … Fergie und ich haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Und das ist okay.“
„Haben ein gutes Verhältnis“
Trotzdem blicke er ohne „Reue“ auf die gemeinsame Zeit zurück und lobte seine Ex-Frau für das harmonische Co-Parenting. „Sie ist eine großartige Mutter. Sehr freundlich, sehr konfliktscheu – Gott sei Dank – deshalb haben wir ein gutes Verhältnis“, plauderte der Hollywoodstar, der mit der Sängerin von 2009 bis 20019 mit Fergie verheiratet war, weiter aus.
Zudem verriet er, dass Fergie ein gutes Verhältnis zu seiner heutigen Ehefrau Audra Mari habe. Ihr gab Duhamel 2022 das Jawort. „Sie und Audra verstehen sich großartig“, schwärmte der 53-Jährige.
Umzug nach Minnesota
Zuvor hatte Duhamel erzählt, dass er in Minnesota ein Haus gebaut habe, damit seine Kinder fernab von Hollywood aufwachsen können. Der „So spielt das Leben“-Star, der mit seiner zweiten Ehefrau auch den zweijährigen Sohn Shepherd hat, wollte seinen Kindern ein bodenständigeres Leben ermöglichen.
Im Gespräch mit „E! News“ schilderte er: „Vor 16 oder 17 Jahren, als ich dieses Haus gebaut habe, war es fast so, als würde ich meine eigene Jugend noch einmal erleben. Ich bin in den Wäldern von North Dakota aufgewachsen, und das jetzt meinen Kindern weiterzugeben, ist großartig.“
Los Angeles sei zwar „fantastisch“, räumte er in dem Interview ein. Dennoch glaubt er, dass seine Kinder davon profitieren, in einer anderen Umgebung aufzuwachsen. „Es ist schön, sie auch mal in die Natur zu bringen, wo sie schmutzig werden und Dinge lernen, die ich selbst als Kind gelernt habe“, berichtete er.
