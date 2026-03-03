Vorteilswelt
Das waren die Gründe

Josh Duhamel packt über Scheidung mit Fergie aus

Society International
03.03.2026 16:00
Fergie und Josh Duhamel waren von 2009 bis 2019 verheiratet. Jetzt sprach der Schauspieler über ...
Fergie und Josh Duhamel waren von 2009 bis 2019 verheiratet. Jetzt sprach der Schauspieler über die Gründe für das Ehe-Aus.(Bild: APA/Charley Gallay/Getty Images for Tom Ford/AFP )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Josh Duhamel hat im Podcast „The Skinny Confidential“ seltene Einblicke in die Trennung von Sängerin Fergie gegeben und verraten, was der wahre Grund für das Ehe-Aus war.

0 Kommentare

Wie der Schauspieler erklärte, hätten verschiedene Weltanschauungen letztlich zum Ende ihrer Ehe geführt. Duhamel, der mit Fergie den zwölfjährigen Sohn Axl hat, enthüllte: „Wir sind sehr unterschiedlich … Fergie und ich haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Und das ist okay.“

„Haben ein gutes Verhältnis“
Trotzdem blicke er ohne „Reue“ auf die gemeinsame Zeit zurück und lobte seine Ex-Frau für das harmonische Co-Parenting. „Sie ist eine großartige Mutter. Sehr freundlich, sehr konfliktscheu – Gott sei Dank – deshalb haben wir ein gutes Verhältnis“, plauderte der Hollywoodstar, der mit der Sängerin von 2009 bis 20019 mit Fergie verheiratet war, weiter aus.

Josh Duhamel ist glücklich geschieden und versteht sich mit Ex Fergie gut.
Josh Duhamel ist glücklich geschieden und versteht sich mit Ex Fergie gut.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Bryan Bedder)

Zudem verriet er, dass Fergie ein gutes Verhältnis zu seiner heutigen Ehefrau Audra Mari habe. Ihr gab Duhamel 2022 das Jawort. „Sie und Audra verstehen sich großartig“, schwärmte der 53-Jährige.

Umzug nach Minnesota
Zuvor hatte Duhamel erzählt, dass er in Minnesota ein Haus gebaut habe, damit seine Kinder fernab von Hollywood aufwachsen können. Der „So spielt das Leben“-Star, der mit seiner zweiten Ehefrau auch den zweijährigen Sohn Shepherd hat, wollte seinen Kindern ein bodenständigeres Leben ermöglichen.

Mit seiner zweiten Ehefrau Audra Mari und dem gemeinsamen Sohn lebt der Hollywoodstar jetzt in ...
Mit seiner zweiten Ehefrau Audra Mari und dem gemeinsamen Sohn lebt der Hollywoodstar jetzt in Minnesota.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ethan Miller)

Im Gespräch mit „E! News“ schilderte er: „Vor 16 oder 17 Jahren, als ich dieses Haus gebaut habe, war es fast so, als würde ich meine eigene Jugend noch einmal erleben. Ich bin in den Wäldern von North Dakota aufgewachsen, und das jetzt meinen Kindern weiterzugeben, ist großartig.“

Lesen Sie auch:
Baby Shepherd ist da!
„Transformers“-Star Josh Duhamel ist Papa geworden
17.01.2024

Los Angeles sei zwar „fantastisch“, räumte er in dem Interview ein. Dennoch glaubt er, dass seine Kinder davon profitieren, in einer anderen Umgebung aufzuwachsen. „Es ist schön, sie auch mal in die Natur zu bringen, wo sie schmutzig werden und Dinge lernen, die ich selbst als Kind gelernt habe“, berichtete er.

Society International
03.03.2026 16:00
