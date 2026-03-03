Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Botox, Silikon & Co.

Skandal bei Beauty-Contest für Kamele im Oman

Ausland
03.03.2026 16:11
Dieses Kamel hätte bei dem Contest wohl auch ganz gute Figur gemacht, hätte mit den medizinisch ...
Dieses Kamel hätte bei dem Contest wohl auch ganz gute Figur gemacht, hätte mit den medizinisch optimierten Mitstreitern aber kaum mithalten können (Symbobild).(Bild: Chalabala/stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Muscat, der Hauptstadt Omans, ist ein traditioneller Kamel-Schönheitswettbewerb von einem Skandal erschüttert worden: 20 der teilnehmenden Tiere wurden disqualifiziert, weil sie offenbar kosmetischen Eingriffen unterzogen wurden. Laut Berichten injizierten Züchter verbotene Substanzen wie Botox in Lippen, Nasen und Kiefer, setzten Kollagen-Filler ein oder gaben Hormone zur Muskelverstärkung, um ihre Tiere optisch zu verbessern.

0 Kommentare

Kamel-Beauty-Contests haben in den Golfstaaten große kulturelle Bedeutung. Sie feiern das Erbe der Beduinen und locken Tausende von Kamelen in Wettbewerbe, deren Preisgelder sich auf Millionen Pfund belaufen. Die Tiere werden nach ihrem Aussehen und ihrer körperlichen Erscheinung bewertet, was viele Züchter offenbar dazu veranlasste, auf unlautere Mittel zurückzugreifen.

Manipulationen von gleich 20 Kamelen
Veterinäre, die bei der Veranstaltung anwesend waren, entdeckten die Manipulationen und meldeten sie den Veranstaltern, was zur Disqualifikation der 20 Kamele führte.

Wie die Organisatoren des Wettbewerbs, der „Camel Club“, erklärten, wolle man „alle Formen der Manipulation und Täuschung bei der Verschönerung von Kamelen unterbinden“ und versprach „strenge Strafen für die Täter“.

Größere Lippen und Nasen
Dies ist nicht das erste Mal, dass Tiere in Kamel-Contests wegen kosmetischer Eingriffe aus dem Wettbewerb genommen werden. Bereits 2021 berichtete die staatliche Saudi Press Agency (SPA), dass über 40 Kamele bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien disqualifiziert worden waren, nachdem modernste Technik Manipulationen an den Tieren aufgedeckt hatte.

Lesen Sie auch:
500 Autos blockiert
Mitten im Schneetreiben: Kamel legt Autobahn lahm
02.02.2026
Botox in den Lippen
Schönheitswettbewerb: Zwölf Kamele disqualifiziert
24.01.2018

Die Methoden reichen von Botox-Injektionen zur Muskelentspannung über Kollagen-Filler zur Vergrößerung von Lippen und Nasen bis hin zu Hormonen, die das Muskelwachstum fördern sollen. Für die Organisatoren bleibt klar: Schönheit hat ihre Regeln – und die sind für alle Teilnehmer verbindlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.03.2026 16:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf