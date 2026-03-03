Skandal bei Beauty-Contest für Kamele im Oman

Größere Lippen und Nasen

Dies ist nicht das erste Mal, dass Tiere in Kamel-Contests wegen kosmetischer Eingriffe aus dem Wettbewerb genommen werden. Bereits 2021 berichtete die staatliche Saudi Press Agency (SPA), dass über 40 Kamele bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien disqualifiziert worden waren, nachdem modernste Technik Manipulationen an den Tieren aufgedeckt hatte.