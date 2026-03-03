Botox, Silikon & Co.
Skandal bei Beauty-Contest für Kamele im Oman
In Muscat, der Hauptstadt Omans, ist ein traditioneller Kamel-Schönheitswettbewerb von einem Skandal erschüttert worden: 20 der teilnehmenden Tiere wurden disqualifiziert, weil sie offenbar kosmetischen Eingriffen unterzogen wurden. Laut Berichten injizierten Züchter verbotene Substanzen wie Botox in Lippen, Nasen und Kiefer, setzten Kollagen-Filler ein oder gaben Hormone zur Muskelverstärkung, um ihre Tiere optisch zu verbessern.
Kamel-Beauty-Contests haben in den Golfstaaten große kulturelle Bedeutung. Sie feiern das Erbe der Beduinen und locken Tausende von Kamelen in Wettbewerbe, deren Preisgelder sich auf Millionen Pfund belaufen. Die Tiere werden nach ihrem Aussehen und ihrer körperlichen Erscheinung bewertet, was viele Züchter offenbar dazu veranlasste, auf unlautere Mittel zurückzugreifen.
Manipulationen von gleich 20 Kamelen
Veterinäre, die bei der Veranstaltung anwesend waren, entdeckten die Manipulationen und meldeten sie den Veranstaltern, was zur Disqualifikation der 20 Kamele führte.
Wie die Organisatoren des Wettbewerbs, der „Camel Club“, erklärten, wolle man „alle Formen der Manipulation und Täuschung bei der Verschönerung von Kamelen unterbinden“ und versprach „strenge Strafen für die Täter“.
Größere Lippen und Nasen
Dies ist nicht das erste Mal, dass Tiere in Kamel-Contests wegen kosmetischer Eingriffe aus dem Wettbewerb genommen werden. Bereits 2021 berichtete die staatliche Saudi Press Agency (SPA), dass über 40 Kamele bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien disqualifiziert worden waren, nachdem modernste Technik Manipulationen an den Tieren aufgedeckt hatte.
Die Methoden reichen von Botox-Injektionen zur Muskelentspannung über Kollagen-Filler zur Vergrößerung von Lippen und Nasen bis hin zu Hormonen, die das Muskelwachstum fördern sollen. Für die Organisatoren bleibt klar: Schönheit hat ihre Regeln – und die sind für alle Teilnehmer verbindlich.
