Saison zu Ende ...

Kreuzbandriss! Für Real-Star ist WM-Traum geplatzt

La Liga
03.03.2026 17:06
Für Rodrygo (l.) ist die Saison vorbei ...
Für Rodrygo (l.) ist die Saison vorbei ...(Bild: AFP/APA/Javier SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein doppelt bitterer Abend für die „Königlichen“! Neben der nächsten Niederlage in La Liga muss Real Madrid die Verletzung eines Starspielers verkraften. Rodrygo zog sich beim 0:1 gegen Getafe einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus ...

Der Brasilianer war nach einer Sehnenentzündung erst Ende Februar in den Kander der Madrilenen zurückgekehrt, nun zog sich der Flügelstürmer erneut eine Verletzung zu – und diesmal wird es lange dauern, ehe er wieder am Rasen zaubern darf.

Rodrygo war am Montagabend in der 55. Spielminute eingewechselt worden, nur wenige Minuten später stolperte er in einem Zweikampf und blieb unter Schmerzen liegen. Zwar spielte der 25-Jährige die Partie noch zu Ende, eine Untersuchung am Dienstagmorgen ergab nun jedoch einen Kreuzbandriss im rechten Knie.

WM ohne Rodrygo
Sieben Monate wird Rodrygo wohl pausieren müssen, für den Brasilianer ist der Traum, sein Land bei der Weltmeisterschaft im Sommer vertreten zu dürfen, damit geplatzt ...

