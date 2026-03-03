Kreuzbandriss! Für Real-Star ist WM-Traum geplatzt

Rodrygo war am Montagabend in der 55. Spielminute eingewechselt worden, nur wenige Minuten später stolperte er in einem Zweikampf und blieb unter Schmerzen liegen. Zwar spielte der 25-Jährige die Partie noch zu Ende, eine Untersuchung am Dienstagmorgen ergab nun jedoch einen Kreuzbandriss im rechten Knie.