Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forenecho

„Krone“-Leser: „Keine Koalition ohne Kompromisse!“

Community
03.03.2026 15:00
Kein großer Freund von Kompromissen: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Kein großer Freund von Kompromissen: FPÖ-Chef Herbert Kickl(Bild: Imre Antal)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

In der Politik sind Kompromisse oft unerlässlich, um eigene Forderungen voranzubringen. Weichen die Entscheidungsträger jedoch zu stark von ihrer Linie ab, könnte sich die eigene Wählerschaft verraten fühlen. Was die „Krone“-Leser meinen, wie kompromissbereit Parteien sein sollten, lesen Sie hier. 

0 Kommentare

Gerade bei der Regierungsbildung ist es für die betroffenen Parteien notwendig, gewisse Kompromisse einzugehen. Sind die Parteichefs nicht gewillt, von ihren Forderungen abzuweichen, bleiben sie zwar ihrer Wählerschaft treu, doch könnte so der Weg in die Regierung vereitelt werden, wie das Kickl letztes Jahr eindrücklich bewiesen hat. Trotz Wahlsieg blieb ihm letztlich der Kanzlerposten verwehrt, da keine Koalition mit der FPÖ und einer weiteren Partei möglich war.

„Krone“-Leser HarrythewatcherRealist fasst das Debakel der Koalitionsverhandlungen rückblickend zusammen.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
HarrythewatcherRealist
Ein Kompromiss ist eine Übereinkunft, bei der zwei Parteien durch gegenseitige Zugeständnisse eine Lösung für unterschiedliche Interessen finden wollen.
Dabei rücken alle Beteiligten von ihren Maximalforderungen ab, um sich in einem „Mittelweg“ zu einigen.
Das nennt Kickl einen Kuhandel.
Nun ist er für mich schon erklärungsbedürftig
wie er sich eine Koalitionsverhandlung vorstellt.


Upvotes:13
Downvotes:5


Viele „Krone“-Leser weisen jedoch darauf hin, dass Kompromisse von beiden Seiten eingegangen werden müssen. Dr.Sen ist sich außerdem sicher, dass eine Koalition nur Sinn macht, wenn die jeweiligen Parteien ähnliche Ansichten in den Kernfragen haben, da andernfalls ein Stillstand vorprogrammiert ist.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
mami-schlumpf
Stimmt schon. Kompromisse sind notwendig. Es kommt nur immer darauf an, ob man einen Kompromiss eingehen kann, ohne seine fundamentalsten Prinzipien völlig über Bord zu werfen, oder nicht.
Upvotes:20
Downvotes:2
Benutzer Avatar
gaborderungar
Die Frage ist: Ist der Kompromiss so groß, dass er den Charakter der Partei verändern wird, oder nicht? Wenn der Kompromiss bedeutungslos ist, dann ist der Unterschied zwischen den Parteien auch bedeutungslos.
Upvotes:13
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Dr.Sen
natürlich braucht man Kompromisse in einer Koalition.ABER: wenn man ideologisch zu weit weg ist,dann neutralisiert man sich gegenseitig und es kommt Stillstand.Deshalb sollte man ja mit Parteien koalieren,die in Kernfragen ähnlich ticken.
Upvotes:11
Downvotes:3


Was meinen Sie: Inwieweit sollten Politiker bzw. Parteien Kompromisse eingehen? Gibt es Themen, bei denen Sie ein Abweichen von den Forderungen besonders negativ bewerten würden? Welche Kompromisse hätte Herbert Kickl bei den Koalitionsverhandlungen eingehen sollen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
03.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.081 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.559 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.604 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Hilfe für US-Pilotin ++ Rückholflug für Österreich
2106 mal kommentiert
Gestrandete Emirates-Maschine in Los Angeles. Kleines Bild: die gerettete US-Pilotin
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1739 mal kommentiert
Mehr Forum
Frage des Tages
Kriegsausbruch: Überdenken Sie Ihre Urlaubspläne?
Diskutieren Sie mit!
Sparkurs: Wo würden Sie den Rotstift ansetzen?
Frage des Tages
Sollen Privatarzt-Honorare gedeckelt werden?
Frage des Tages
Kann sich im Iran die Demokratie nun durchsetzen?
Diskutieren Sie mit!
FPÖ klar vorne: War das zu erwarten?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf