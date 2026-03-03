„Krone“-Leser: „Keine Koalition ohne Kompromisse!“

Gerade bei der Regierungsbildung ist es für die betroffenen Parteien notwendig, gewisse Kompromisse einzugehen. Sind die Parteichefs nicht gewillt, von ihren Forderungen abzuweichen, bleiben sie zwar ihrer Wählerschaft treu, doch könnte so der Weg in die Regierung vereitelt werden, wie das Kickl letztes Jahr eindrücklich bewiesen hat. Trotz Wahlsieg blieb ihm letztlich der Kanzlerposten verwehrt, da keine Koalition mit der FPÖ und einer weiteren Partei möglich war.