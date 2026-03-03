So romantisch ist Heidi Klum mit ihrem Tom

Heidi Klum ist ein Multitalent: Sie modelt, sie produziert TV-Shows, sie ist Jurorin, Sängerin und jetzt sogar Synchronsprecherin. Im neuesten Pixar-Abenteuer „Hoppers“ schlüpft sie in die Rolle eines Hais. Wir wollten anlässlich des Filmstarts wissen: Wieviel Tier steckt in dir, liebe Heidi?