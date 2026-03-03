Aufregung bei Paralympics: Team-Outfit verboten!

Die ukrainischen Athleten dürfen bei den Paralympischen Winterspielen in Italien nicht in ihrer Teamkleidung antreten. Der Grund: Auf den Anzügen ist eine Landkarte der Ukraine zu sehen. Die ursprünglich geplante Kleidung zeigte das Land in den Grenzen von 1991, also einschließlich der Krim und der aktuell von Russland besetzten Gebiete. Da politische Botschaften verboten sind, musste rasch eine mittlerweile genehmigte Alternative gefunden werden.