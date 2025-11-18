WKO-Krise: „Viele sollten vor eigener Tür kehren“

„Politische Negativauslese“

Die ganze Diskussion und Empörung zeige ein „Sittenbild der politischen Qualifikation, die wir derzeit haben“, so Zmuegg weiter. Die politische Landschaft sei längst nicht homogen, sondern „eine Zwiebel mit vielen Schichten“. Über Jahrzehnte habe es eine „Negativauslese“ gegeben – ein Zustand, der sich jetzt deutlich zeige. Aus seiner Sicht braucht es einen glaubwürdigen Unternehmer, der die Anliegen der Wirtschaft verständlich und lautstark artikuliert, da die Politik aktuell „verstopfte Ohren“ für wirtschaftliche Interessen habe – sonst wäre die Situation nie so weit gekommen.