WKÖ-Gehaltsplus halbiert: Mahrer zieht Notbremse

WKÖ-Chef Harald Mahrer greift durch, bevor die Debatte um die geplante Gehaltserhöhung in der Kammer völlig eskaliert. Er setzt durch, dass das Gehaltsplus von 4,2 Prozent, das anhand einer fixen Formel errechnet wird, halbiert wird. „Was rechnerisch korrekt wäre, muss nicht immer das richtige Signal sein“, kündigt der Kammerchef gegenüber der „Krone“ an.
In allen neun Wirtschaftskammern wird in den standardisierten Prozess der Gehaltsanpassung eingegriffen. Anstelle der automatisierten Erhöhung von 4,2 Prozent wird es eine deutlich geringere Anpassung von 2,1 Prozent geben und damit unter der aktuellen Inflationsrate, betont Mahrer. „Was rechnerisch korrekt wäre, muss nicht immer das richtige Signal sein. Deshalb habe ich mich entschieden, ein Machtwort zu sprechen und in den laufenden Prozess einzugreifen. Das Ergebnis ist ein österreichweit gemeinsamer Weg.“
Boykott-Aufruf aus der Industrie
Die kolportierte Erhöhung von 4,2 Prozent hatte in den vergangenen Tagen für Riesenwirbel gesorgt und nicht zuletzt die Industriellenvereinigung erbost. Der Industrielle Stephan Zöchling drohte, die Kammerumlage nicht mehr bezahlen zu wollen und rief Gleichgesinnte zu einem Boykott auf.
Die Wirtschaftskammer betont, dass ihre Gehaltsanpassung einem Automatismus folgt. Diese werden immer mit einem Jahr Abstand zu den Kollektivvertragsverhandlungen erhöht.
Diese Verzögerung um ein Jahr soll eigentlich genau das verhindern, was jetzt passiert ist: Die Kammer soll mit ihrer Anpassung, keinen Einfluss auf KV-Verhandlungen nehmen. Nach der bisherigen, von allen Fraktionen 2024 beschlossenen Berechnungsmethode, wäre das Gehaltsplus von 4,2 Prozent rechnerisch gerechtfertigt gewesen, da es sich an den hohen Abschlüssen des Vorjahres orientierte. Die bisherige mediale Diskussion wurde um den Anpassungsfaktor geführt.
Kammer will „Reformmotor“ sein
„Es war ein deutliches Machtwort nötig, da die bislang gültige Formel zwar richtig ist, aber nicht die aktuellen gesamtstaatlichen Herausforderungen berücksichtigt“, betont Mahrer. „Besondere Zeiten erfordern von uns allen besondere Maßnahmen – gerade vor dem Hintergrund, dass auch Pensionisten und der öffentliche Dienst ihren Beitrag leisten. Jetzt sind große Reformen notwendiger denn je und der Standort braucht positive Signale.“ Die Kammer wolle Reformmotor sein, sagt der WKÖ-Boss.
