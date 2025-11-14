Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lohndebatte, Rücktritt

Chaostage in WKO: Nun mahnende Worte des Kanzlers

Innenpolitik
14.11.2025 20:34
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass Harald Mahrer mit seinem Rücktritt „den Weg ...
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass Harald Mahrer mit seinem Rücktritt „den Weg für eine Neuaufstellung“ der Wirtschaftskammer freigemacht hat.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Kanzler Christian Stocker hat am Freitagabend erstmals zur aktuell schwer angeschlagenen Wirtschaftskammer (Debatte um Gehaltserhöhungen und Rücktritt des Präsidenten Harald Mahrer) Stellung bezogen. Nach dem Wechsel an der Spitze fordert der ÖVP-Chef nun „nachhaltige Reformen“.

0 Kommentare

Nach den Worten des Kanzlers habe Harald Mahrer mit seinem Rücktritt den Weg für eine Neuaufstellung der Wirtschaftskammer freigemacht. Mit Martha Schultz übernehme nun eine erfahrene Unternehmerin mit großer Wirtschaftsexpertise interimistisch die Geschäfte.

„Ich erwarte von allen in der Wirtschaftskammer, dass die Ursachen für den großen Vertrauensverlust verstanden und rasch behoben werden. Die Wirtschaftskammer muss die Zeichen der Zeit erkennen.“

Martha Schulz
Martha Schulz(Bild: Mario Urbantschitsch)

Kanzler fordert Verschlankung der Strukturen
Das gelte ihm zufolge für die Bezugserhöhungen genauso wie für eine notwendige Verschlankung der Strukturen und einen Betrag zur Entlastung der Unternehmen. „Für Politiker auf Bundesebene gab es bereits drei Nulllohnrunden in Folge, zudem wird nächstes Jahr die Valorisierung der Parteienförderung ausgesetzt.“

Zitat Icon

Die Wirtschaftskammer muss die Zeichen der Zeit erkennen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)

Die Wirtschaftskammer müsse mit nachhaltigen Reformen das verlorengegangene Vertrauen der heimischen Unternehmer zurückgewinnen und sich wieder auf ihre Aufgaben konzentrieren. „Das ist in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten das Gebot der Stunde. Wir müssen alle zusammen am Aufschwung für Österreich arbeiten“, betonte Stocker.

Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, da er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte.
Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, da er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte.(Bild: Imre Antal)

Gehaltserhöhungen kosteten Mahrer den WKO-Chefposten
Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, da er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte. Grund waren Gehaltserhöhungen für die Kammermitarbeitenden deutlich über der Inflation, sehr hohe Steigerungen bei den Entschädigungen für Präsidiumsmitglieder in den Wirtschaftskammern und eine damit einhergehende missglückte Kommunikation.

Lesen Sie auch:
Peter Buchmüller beharrt auf die massiven Erhöhungen der Funktionärsgehälter, forderte in ...
Krone Plus Logo
Unternehmer sind sauer
Kammer-Krach! „Buchmüller kann zurücktreten“
14.11.2025
Doris Hummer im Talk
OÖ-Kammerchefin: „Es darf keine Denkverbote geben“
14.11.2025
Wechsel an WKO-Spitze
Jetzt fix: Schultz übernimmt nach Mahrer-Rückzug
14.11.2025
In Alarmstimmung
Was der Mahrer-Rücktritt für die ÖVP bedeutet
14.11.2025

Dazu kam Kritik an Mahrers Mehrfachbezügen. Es reichte nicht, dass er seinen Rückzug als Nationalbank-Präsident ankündigte, schlussendlich musste er die Funktionen als WKO- und Wirtschaftsbundchef niederlegen. Der Wirtschaftsbund ist eine wichtige Teilorganisation der Volkspartei.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
122.635 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
75.331 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
933 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
673 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Innenpolitik
Lohndebatte, Rücktritt
Chaostage in WKO: Nun mahnende Worte des Kanzlers
Brisante Namen
Fall Epstein: Trump will Ermittlungen gegen Promis
Beschluss steht an
Regierung schiebt Parkplatz-Abzocke nun Riegel vor
Nulllohnrunde in NÖ
Politiker-Brieftaschen werden 2026 nicht „dicker“
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Trumps Gaza-Plan wackelt: Hat er noch eine Chance?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf