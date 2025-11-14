Chaostage in WKO: Nun mahnende Worte des Kanzlers

Kanzler Christian Stocker hat am Freitagabend erstmals zur aktuell schwer angeschlagenen Wirtschaftskammer (Debatte um Gehaltserhöhungen und Rücktritt des Präsidenten Harald Mahrer) Stellung bezogen. Nach dem Wechsel an der Spitze fordert der ÖVP-Chef nun „nachhaltige Reformen“.
Nach den Worten des Kanzlers habe Harald Mahrer mit seinem Rücktritt den Weg für eine Neuaufstellung der Wirtschaftskammer freigemacht. Mit Martha Schultz übernehme nun eine erfahrene Unternehmerin mit großer Wirtschaftsexpertise interimistisch die Geschäfte.
„Ich erwarte von allen in der Wirtschaftskammer, dass die Ursachen für den großen Vertrauensverlust verstanden und rasch behoben werden. Die Wirtschaftskammer muss die Zeichen der Zeit erkennen.“
Kanzler fordert Verschlankung der Strukturen
Das gelte ihm zufolge für die Bezugserhöhungen genauso wie für eine notwendige Verschlankung der Strukturen und einen Betrag zur Entlastung der Unternehmen. „Für Politiker auf Bundesebene gab es bereits drei Nulllohnrunden in Folge, zudem wird nächstes Jahr die Valorisierung der Parteienförderung ausgesetzt.“
Die Wirtschaftskammer muss die Zeichen der Zeit erkennen.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)
Die Wirtschaftskammer müsse mit nachhaltigen Reformen das verlorengegangene Vertrauen der heimischen Unternehmer zurückgewinnen und sich wieder auf ihre Aufgaben konzentrieren. „Das ist in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten das Gebot der Stunde. Wir müssen alle zusammen am Aufschwung für Österreich arbeiten“, betonte Stocker.
Gehaltserhöhungen kosteten Mahrer den WKO-Chefposten
Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, da er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte. Grund waren Gehaltserhöhungen für die Kammermitarbeitenden deutlich über der Inflation, sehr hohe Steigerungen bei den Entschädigungen für Präsidiumsmitglieder in den Wirtschaftskammern und eine damit einhergehende missglückte Kommunikation.
Dazu kam Kritik an Mahrers Mehrfachbezügen. Es reichte nicht, dass er seinen Rückzug als Nationalbank-Präsident ankündigte, schlussendlich musste er die Funktionen als WKO- und Wirtschaftsbundchef niederlegen. Der Wirtschaftsbund ist eine wichtige Teilorganisation der Volkspartei.
