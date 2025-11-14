Chaostage in WKO: Nun mahnende Worte des Kanzlers

Gehaltserhöhungen kosteten Mahrer den WKO-Chefposten

Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, da er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte. Grund waren Gehaltserhöhungen für die Kammermitarbeitenden deutlich über der Inflation, sehr hohe Steigerungen bei den Entschädigungen für Präsidiumsmitglieder in den Wirtschaftskammern und eine damit einhergehende missglückte Kommunikation.