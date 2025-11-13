Vorteilswelt
Nach Gehaltserhöhung

Tiroler Blaue fordern Rücktritt von Barbara Thaler

Tirol
13.11.2025 17:00
Markus Abwerzger fordert den Rücktritt von Barbara Thaler.
Markus Abwerzger fordert den Rücktritt von Barbara Thaler.(Bild: Christof Birbaumer)

Scharfe Kritik an der Vorgehensweise der Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler äußern die Tiroler Freiheitlichen und die Neos. FP-Klubobmann Markus Abwerzger fordert obendrein ihren Rücktritt.

0 Kommentare

Nun gibt es auch die ersten Rücktrittsaufforderungen in Tirol. Der Tiroler FP-Obmann Markus Abwerzger fordert nicht nur die umgehende Rücknahme der Gehaltserhöhung für die Kammer-Funktionäre, sondern auch den Rücktritt von WK-Präsidentin Barbara Thaler.

Es sei, so Abwerzger, bezeichnend, dass Barbara Thaler offenbar immer noch glaubt, es handle sich beim Skandal um die Gehaltserhöhungen und Mehrfachbezüge in der Wirtschaftskammer lediglich um ein Kommunikationsdesaster: „In Wahrheit geht es um etwas viel Grundsätzlicheres: um die Verwerflichkeit des ungenierten Abkassierens mittels Zwangsbeiträgen der Unternehmerinnen und Unternehmer, und zwar auch in Tirol“, sagt Markus Abwerzger und kritisiert, dass sich Thaler ihren Gehalt um 60 Prozent erhöht hat.

Ähnlich LA Andreas Gang (FPÖ), der eine umfassende Prüfung aller Funktionsentschädigungen und Rücklagen durch den Rechnungshof, eine Deckelung von Bezügen und Boni sowie die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft fordert.

Weitere Kritik
Auch die anderen Parteien üben scharfe Kritik. „Die Kammer muss endlich verschlankt und reformiert werden“, fordern die Grünen. Auch die Neos sind sauer: „Das Vertrauen ist verspielt, die Kammer ist nur mehr ein schwarzer Selbstbedienungsladen!“

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Kommentare

Tirol

