Tiroler Blaue fordern Rücktritt von Barbara Thaler

Es sei, so Abwerzger, bezeichnend, dass Barbara Thaler offenbar immer noch glaubt, es handle sich beim Skandal um die Gehaltserhöhungen und Mehrfachbezüge in der Wirtschaftskammer lediglich um ein Kommunikationsdesaster: „In Wahrheit geht es um etwas viel Grundsätzlicheres: um die Verwerflichkeit des ungenierten Abkassierens mittels Zwangsbeiträgen der Unternehmerinnen und Unternehmer, und zwar auch in Tirol“, sagt Markus Abwerzger und kritisiert, dass sich Thaler ihren Gehalt um 60 Prozent erhöht hat.