WK-Funktionären scheint Feingefühl zu fehlen  

„Kleine Entschädigung“ für Vollzeitjob

Kaum bekannt war bislang ja – obwohl vom Wirtschaftsbund offengelegt – dass Thaler so wie alle ihre Kollegen in den Bundesländern (außer Vorarlberg) auch vom Wirtschaftsbund eine „Funktionärsentschädigung“ erhalten. Konkret 2000 Euro Brutto. Das sei eine „kleine Entschädigung“, meinte Thaler in einem ORF-Interview. Ein Beweis, dass wohl auch ihr jegliches Gefühl für Einkommen fehlt. Denn: Eine Kassierin im Supermarkt erhält auch 1500 bis 2000 Euro Brutto – allerdings für einen Vollzeitjob – auch eine „kleine Entschädigung“. Das sagt schon recht viel über das Mitgefühl für den kleinen Mann – sorry, natürlich auch die kleine Frau und das ES...