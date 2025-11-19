Während der Karenz: Ist ein Zuverdienst erlaubt?

Beschäftigung über Geringfügigkeit hinaus

Einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis während der Karenz nachzugehen, ist grundsätzlich kein Problem. Darüber hinaus erlaubt das Mutterschutzgesetz eine Beschäftigung von 13 Wochen im Kalenderjahr über der Geringfügigkeitsgrenze. Dies gilt nur dann, wenn man sich das ganze Jahr in Elternkarenz befindet, andernfalls wird die Anzahl der Wochen anteilig berechnet. Sollte diese Grenze überschritten werden, besteht die Gefahr, den Kündigungsschutz in der Karenz zu verlieren.