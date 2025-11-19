Während der Karenz: Ist ein Zuverdienst erlaubt?

Wer gerne in der Elternkarenz etwas dazuverdienen möchte und nicht weiß, ob und bis zu welcher Höhe dies möglich ist, für den hat Elisabeth Mattersdorfer, Expertin für Frauen- und Gleichstellungsthemen in der Arbeiterkammer Steiermark, hier wertvolle Tipps parat.
Die Karenz ist der Anspruch auf Freistellung von der Arbeit gegenüber dem Arbeitgeber und dauert maximal bis zum vollendeten 2. Lebensjahr des Kindes. Während dieses Zeitraumes ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, einer Beschäftigung nachzugehen.
Für die gewählten Kinderbetreuungsgeldvarianten gelten verschiedene Zuverdienstgrenzen. Beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld ist es die Geringfügigkeitsgrenze von 551,10 Euro pro Monat (Stand 2025). Wird das Kinderbetreuungsgeld-Konto bezogen, darf man 18.000 Euro im Kalenderjahr dazuverdienen, das entspricht einem Bruttolohn von ca. 1372 Euro pro Monat.
Beschäftigung über Geringfügigkeit hinaus
Einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis während der Karenz nachzugehen, ist grundsätzlich kein Problem. Darüber hinaus erlaubt das Mutterschutzgesetz eine Beschäftigung von 13 Wochen im Kalenderjahr über der Geringfügigkeitsgrenze. Dies gilt nur dann, wenn man sich das ganze Jahr in Elternkarenz befindet, andernfalls wird die Anzahl der Wochen anteilig berechnet. Sollte diese Grenze überschritten werden, besteht die Gefahr, den Kündigungsschutz in der Karenz zu verlieren.
Bei Fragen kann man sich an die AK Steiermark wenden.
