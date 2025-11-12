Pensionsantritt: Was muss ich tun?

Anspruch auf Abfertigung bleibt bestehen

Der Anspruch auf Abfertigung – egal ob nach dem alten oder neuen System – bleibt anlässlich der Pensionierung in beiden Fällen bestehen. Um die Pension zu erhalten, ist es erforderlich, bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) einen Antrag zu stellen. Empfehlenswert ist, diesen etwa ein bis zwei Monate vor der geplanten Pensionierung einzureichen.