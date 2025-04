EU auf Werbetour: Neue Partner am Persischen Golf

Als größter Konkurrent ist China in der Golfregion präsent, besonders mit Investitionen in Infrastruktur und Industrie. Auch die USA bleiben ein wichtiger Partner, vor allem im Rüstungsbereich. Donald Trumps erste Auslandsreise wird nach Saudi-Arabien gehen. Dennoch genießt Europa in vielen wirtschaftlichen Sektoren einen guten Ruf. Maschinen, Autos, technische Ausrüstung – europäische Produkte sind in den Golfstaaten gefragt.