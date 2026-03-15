Das war eine herbe Klatsche für die Altacherinnen

Es war eine ganz herbe Klatsche, die die Altacher Frauen in der Sonntagsmatinee im eigenen Stadion gegen St. Pölten einstecken mussten, mit 1:9 ging es für die Rheindörflerinnen vom Rasen! Begonnen hatte die Partie katastrophal für den Ländle-Bundesligisten. Schon in der zweiten Minute klingelte es erstmals, nach knapp 15 stand es schon 0:4. „Wir haben von Beginn an Geschenke verteilt. Und dann ist es für ein junges Team sehr schwierig, gegen so einen Gegner wieder in die Spur zu kommen“, sagte Coach Bernhard Summer.