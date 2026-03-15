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1:9 gegen St. Pölten

Das war eine herbe Klatsche für die Altacherinnen

Sport
15.03.2026 18:25
Die Dornbirnerin Carina Brunold (Mitte) traf einmal für St. Pölten gegen Altach und bereitete ...
Die Dornbirnerin Carina Brunold (Mitte) traf einmal für St. Pölten gegen Altach und bereitete weitere Tore vor.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Dämpfer für die Altacherinnen, in der Frauen Bundesliga musste sich das Team von Bernhard Summer dem Ligazweiten St. Pölten vor eigenem Publikum mit 1:9 geschlagen geben. Für die Rheindörflerinnen ist es hoffentlich ein Weckruf zur richtigen Zeit, denn einen Punkt brauchen sie wohl noch für die Meisterrunde.

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Es war eine ganz herbe Klatsche, die die Altacher Frauen in der Sonntagsmatinee im eigenen Stadion gegen St. Pölten einstecken mussten, mit 1:9 ging es für die Rheindörflerinnen vom Rasen! Begonnen hatte die Partie katastrophal für den Ländle-Bundesligisten. Schon in der zweiten Minute klingelte es erstmals, nach knapp 15 stand es schon 0:4. „Wir haben von Beginn an Geschenke verteilt. Und dann ist es für ein junges Team sehr schwierig, gegen so einen Gegner wieder in die Spur zu kommen“, sagte Coach Bernhard Summer.

Zumindest Schadensbegrenzung wäre drin gewesen. Petra Mikulica traf vor der Pause zum 1:4, nach Wiederanpfiff fanden die Altacherinnen noch zwei gute Chancen vor. Stattdessen erhöhten die Wölfinnen auf 5:1, ÖFB-Stürmerin Carina Brunold – die Dornbirnerin hatte davor schon zwei Tore vorbereitet – traf. „Das war der Genickbruch, danach ging gar nichts mehr“, bedauerte Summer. Zwei Runden stehen im Grunddurchgang noch aus, einen Punkt braucht Altach für das fixe Playoff-Ticket. „Das war hoffentlich ein Weckruf zur rechten Zeit – es muss mehr von uns kommen“, so Summer.

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