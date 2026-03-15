Crosser Jakob Dusek feiert Heimsieg im Montafon!

Hämmerle Sieger des kleinen Finales

Für den Doppel-Olympiasieger reichte es am Sonntag „nur“ zum Sieg im kleinen Finale. Hämmerle setzte sich im Achtelfinale erst im Fotofinish hauchdünn durch, weil er sich siegessicher etwas zu früh aufgerichtet hatte. Mit Rang zwei im Viertelfinale kam er sicher ins Semifinale, in dem er allerdings vom Start weg im Hintertreffen war. Damit reichte es für den Vorarlberger, der auf seiner Heimstrecke schon fünf Mal gewonnen hatte, wie im Vorjahr nur für das kleine Finale. Seine theoretische Chance auf den Weltcup-Gesamtsieg ist damit dahin. Für David Pickl und Lukas Pachner kam im Achtelfinale das Aus.