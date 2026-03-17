Bissige On-off-Beziehung mit Alkoholexzessen

Zum Prozess erscheint die Bisswütige aufgeräumt, elegant gekleidet und selbstbewusst. Zu den Vorwürfen zeigt sie sich teilweise geständig. „Das mit dem Messer stimmt nicht. Aber an den Biss kann ich mich erinnern.“ Sie habe damals in Notwehr gehandelt. „Der Mann ist zwei Meter groß. Wenn der den Klammergriff macht, habe ich keine Chance.“ An besagtem Tag habe sie neben ärztlich verschriebener Benzodiazepine dummerweise auch Alkohol zu sich genommen. „Ein fataler Fehler“, so die Beschuldigte, die aufgrund ihrer Alkoholerkrankung bereits vier stationäre Entzüge hinter sich hat und derzeit ambulant betreut wird.