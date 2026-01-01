NBA: Pöltl-Klub verlor das letzte Spiel des Jahres

Die Toronto Raptors haben das Jahr 2025 mit einer Niederlage in der National Basketball Association (NBA) abgeschlossen. Das Team des verletzten Wieners Jakob Pöltl verlor am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Denver Nuggets mit 103:106. Brandon Ingrams 30 Punkte waren ebenso zu wenig wie ein Triple-Double von Scottie Barnes mit 20 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists.