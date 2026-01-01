NBA: Pöltl-Klub verlor das letzte Spiel des Jahres

Die Toronto Raptors haben das Jahr 2025 mit einer Niederlage in der National Basketball Association (NBA) abgeschlossen. Das Team des verletzten Wieners Jakob Pöltl verlor am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Denver Nuggets mit 103:106. Brandon Ingrams 30 Punkte waren ebenso zu wenig wie ein Triple-Double von Scottie Barnes mit 20 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists.
Denver musste u.a. auf den dreifachen „MVP“ Nikola Jokic wegen einer Knieverletzung verzichten. Den Serben erwartet eine zumindest vierwöchige Pause. Bei den Kanadiern, die am Samstag und Montag jeweils die Atlanta Hawks empfangen, kam der wegen Pöltls Rückenproblemen neu verpflichtete Center Mo Bamba nicht zum Einsatz.
Siege für Oklahoma City und San Antonio
Torontos kommender Gegner gewann gegen die Minnesota Timberwolves 126:102. Das Team aus Georgia stoppte damit eine Serie von sieben Niederlagen. Jalen Johnson verbuchte 34 Zähler. Oklahoma City Thunder ließ den Portland Trail Blazers mit 124:95 keine Chance. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 30 Punkte für den Titelverteidiger.
Die San Antonio Spurs setzten sich gegen die New York Knicks knapp mit 134:132 durch. Julian Champagnie erreichte mit 36 Zählern eine Karrierebestleistung und stellte mit elf verwandelten Distanzwürfen einen Club-Rekord auf. Victor Wembanyama steuerte 31 Punkte und 13 Rebounds bei. Der Franzose verletzte sich im Schlussviertel am linken Bein und verließ das Parkett vorzeitig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.