„Traurig!“ ÖSV-Adler kontert nach üblen Vorwürfen

„Es ist einfach ein bisschen traurig, wenn die Medien, sobald sie irgendetwas bekommen, nicht prüfen, ob da etwas dran ist oder nicht und es gleich publizieren. Vom Medium her schwach. Aber mich belastet es nicht, weil ich weiß, dass es bei mir passt. Deshalb ist es mir wurscht, aber ich finde es schade“, sagte der 40-jährige Tiroler, der nach dem Saisonende seine Karriere beenden wird.