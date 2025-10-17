Europas Sozialdemokraten werfen Fico-Partei raus

EU-Land deroht mitFico regiert in umstrittenem Dreierbündnis

Fico regiert die Slowakei bereits zum vierten Mal – aktuell im Bündnis mit der „Stimme – Sozialdemokratie“ (Hlas-SD) und der rechtsnationalen Partei SNS. Der slowakische Regierungschef hatte sich im Sommer zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs mit Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Parteichef Xi Jinping getroffen. Zudem torpediert Fico immer wieder neue EU-Sanktionen gegen Russland und kritisiert den Kurs der EU gegen Russlands Angriffskrieg.