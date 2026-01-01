49 Feuer und sechs Verletzte durch Pyrotechnik

Auch die Cobra rückte aus

Zwei Einsätze wegen des Gebrauchs von Schreckschussmunition gab es in Linz-Ebelsberg und Wels. Während in Linz drei Teenager, die mit einer täuschend echt aussehenden Fake-Waffe herumballerten, rasch gefasst wurden und sie Reue zeigten, musste in Wels sogar die Cobra ausrücken. Denn ein Slowene hatte von einem Balkon mit einer Waffe auf ein anderes Haus gezielt, war von Polizisten, die auf der Straße in Einsatz waren, gesehen worden – doch er reagierte nicht auf sie. Die Beamten evakuierten den Gefahrenbereich, da unklar war, ob eine echte Waffe im Spiel ist. Auch auf Anrufe und Klopfen gab´s zuerst keine Reaktion des Verdächtigen, mehrere Personen waren allerdings wieder am Balkon zu sehen. Kurz bevor die Cobra die Tür aufbrechen wollte, reagierte der 31-Jährige und meinte, er habe nicht reagiert, weil er „kein Deutsch spricht“