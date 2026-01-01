Wilder Sturz bei Tournee: Jetzt droht Olympia-Aus

Artti Aigro sorgte in Garmisch-Partenkirchen für eine Schrecksekunde: Nach einem Sprung auf 127 Meter im zweiten Trainingsdurchgang stürzte der Erste bei der Landung und blieb mit Schmerzen im Schnee liegen. Mit dem Ackja musste der Unglücksrabe schließlich aus dem Stadion abtransportiert werden.