Wilder Sturz bei Tournee: Jetzt droht Olympia-Aus

Schreck bei der Vierschanzentournee: Artti Aigro kam am Mittwoch im Training vor der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schwer zu Sturz. Jetzt droht dem Skispringer aus Estland das Olympia-Aus.
Artti Aigro sorgte in Garmisch-Partenkirchen für eine Schrecksekunde: Nach einem Sprung auf 127 Meter im zweiten Trainingsdurchgang stürzte der Erste bei der Landung und blieb mit Schmerzen im Schnee liegen. Mit dem Ackja musste der Unglücksrabe schließlich aus dem Stadion abtransportiert werden.
Die bittere Diagnose: eine Teilruptur des Innenbandes im linken Knie sowie eine Fraktur im linken Fuß. Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf hatte Aigro immerhin Platz 26 belegt.
„Ich komme wieder“
Nun muss der 26-Jährige jedoch um seine Teilnahme bei den Olympischen Spielen bangen. „Ich komme wieder! Wir sehen uns in ein paar Wochen“, schreibt der Skispringer via Instagram und fügt ein Foto seines bandagierten Beines hinzu. Nachsatz: „Frohes neues Jahr!“
