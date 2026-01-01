Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schreck in Garmisch

Wilder Sturz bei Tournee: Jetzt droht Olympia-Aus

Ski Nordisch
01.01.2026 09:27
Artti Aigro stürzte in Garmisch-Partenkirchen.
Artti Aigro stürzte in Garmisch-Partenkirchen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/arttiaigro)

Schreck bei der Vierschanzentournee: Artti Aigro kam am Mittwoch im Training vor der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schwer zu Sturz. Jetzt droht dem Skispringer aus Estland das Olympia-Aus.

0 Kommentare

Artti Aigro sorgte in Garmisch-Partenkirchen für eine Schrecksekunde: Nach einem Sprung auf 127 Meter im zweiten Trainingsdurchgang stürzte der Erste bei der Landung und blieb mit Schmerzen im Schnee liegen. Mit dem Ackja musste der Unglücksrabe schließlich aus dem Stadion abtransportiert werden.

Die bittere Diagnose: eine Teilruptur des Innenbandes im linken Knie sowie eine Fraktur im linken Fuß. Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf hatte Aigro immerhin Platz 26 belegt.

Lesen Sie auch:
Manuel Fettner
Wirbel bei der Tournee
„Traurig!“ ÖSV-Adler kontert nach üblen Vorwürfen
01.01.2026
Tournee-TICKER
LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt das Neujahrsspringen?
01.01.2026

„Ich komme wieder“
Nun muss der 26-Jährige jedoch um seine Teilnahme bei den Olympischen Spielen bangen. „Ich komme wieder! Wir sehen uns in ein paar Wochen“, schreibt der Skispringer via Instagram und fügt ein Foto seines bandagierten Beines hinzu. Nachsatz: „Frohes neues Jahr!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
364.802 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
176.160 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
134.728 mal gelesen
Archivbild
Mehr Ski Nordisch
Zweite Sohle im Socken
Nach Disqualifikation: Norwegen reicht Attest nach
Schreck in Garmisch
Wilder Sturz bei Tournee: Jetzt droht Olympia-Aus
Wirbel bei der Tournee
„Traurig!“ ÖSV-Adler kontert nach üblen Vorwürfen
Disqualifikation
Zweite Sohle im Socken! Eklat um norwegisches Team
Tournee-TICKER
LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt das Neujahrsspringen?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf