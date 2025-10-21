Fico-Schütze zu 21 Jahren Haft verurteilt

Der Mann hatte am 15. Mai 2024 in der Kleinstadt Handlova mehrere Schüsse auf Fico abgefeuert. Er war unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Fico musste sich nach dem Vorfall zwei Operationen unterziehen und konnte sein Amt zwei Monate lang nicht ausüben.

Die Anklage hatte ursprünglich nur auf Mordversuch gelautet. Im Juli 2024 stufte die Staatsanwaltschaft den Vorwurf jedoch wegen des mutmaßlich politischen Motivs auf Terrorismus hinauf. Gegen das heutige Urteil kann noch vor dem Obersten Gerichtshof berufen werden.