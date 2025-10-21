Vorteilswelt
Schoss Premier nieder

Fico-Schütze zu 21 Jahren Haft verurteilt

Ausland
21.10.2025 10:11
Juraj Cintula wurde am 21. Oktober verurteilt.
Juraj Cintula wurde am 21. Oktober verurteilt.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Vor fast eineinhalb Jahren hatte der heute 72-jährige Juraj Cintula den slowakischen Regierungschef Robert Fico niedergeschossen. Nun wurde er zu 21 Jahren Haft verurteilt. Dem Attentäter wurde Terrorismus vorgeworfen.

0 Kommentare

Der Mann hatte am 15. Mai 2024 in der Kleinstadt Handlova mehrere Schüsse auf Fico abgefeuert. Er war unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Fico musste sich nach dem Vorfall zwei Operationen unterziehen und konnte sein Amt zwei Monate lang nicht ausüben. 

Die Anklage hatte ursprünglich nur auf Mordversuch gelautet. Im Juli 2024 stufte die Staatsanwaltschaft den Vorwurf jedoch wegen des mutmaßlich politischen Motivs auf Terrorismus hinauf. Gegen das heutige Urteil kann noch vor dem Obersten Gerichtshof berufen werden.

Gestand Schüsse kurz nach Festnahme
Schon kurz nach seiner Festnahme hatte der mutmaßliche Täter zwar der Polizei gestanden, auf Fico geschossen zu haben. Eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Er habe den linkspopulistischen Politiker so verletzen wollen, dass er seine Regierungsarbeit nicht mehr fortführen könne. Als Begründung nannte er Hass auf Fico und seine Regierungspolitik.

Folgen Sie uns auf