3. Sieg im 3. Spiel! ÖFB-WM-Gegner weiter makellos

Algerien hat bei der 35. Auflage des Afrika Cups in Marokko den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Der Aufstieg in die K.-o.-Runde sowie Platz eins in Gruppe E standen für den Afrika-Meister von 1990 und 2019 bereits vor dem deutlichen 3:1 (3:0) am Silvestertag gegen Äquatorialguinea fest.
Für Österreichs WM-Gegner trafen Zineddine Belaid (19.), Fares Chaibi (25.) und Ibrahim Maza (32.).
Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (04.00 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J. Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19.00) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.
Elfenbeinküste dreht Match gegen Gabun
Die Elfenbeinküste beendete die Vorrunde des Afrika Cups nach einer geglückten Aufholjagd als Sieger der Gruppe F. Gegen das Team von Gabun gewann der Titelverteidiger in Marrakesch nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 (1:2). Damit zog die Elfenbeinküste in der Gruppe F noch an Kamerun vorbei, das im Parallelspiel 2:1 (1:1) gegen Mosambik gewann.
Gegner der Elfenbeinküste im Achtelfinale ist am 6. Jänner Burkina Faso. Der Afrikameister von 2024 lag gegen den nach zwei Niederlagen chancenlosen Gruppenletzten Gabun schon nach gut 20 Minuten 0:2 hinten. Zunächst nutzte Guélor Kanga (11.) einen Fehler von Torhüter Alban Lafont, der einen Schuss nach vorn abprallen ließ. Danach erhöhte Denis Bouanga (21.) für den Außenseiter.
Jean-Philippe Krasso (44.) verkürzte noch vor dem Pausenpfiff für die Elfenbeinküste. Evann Guessand (84.) köpfelte kurz vor Schluss nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich für die klar überlegenen Ivorer ein. Der erst 19-jährige Bazoumana Touré (90.+1) sorgte dann ebenfalls per Kopf sogar noch für den Sieg. Touré ist beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker aktiv.
