3. Sieg im 3. Spiel! ÖFB-WM-Gegner weiter makellos

Jean-Philippe Krasso (44.) verkürzte noch vor dem Pausenpfiff für die Elfenbeinküste. Evann Guessand (84.) köpfelte kurz vor Schluss nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich für die klar überlegenen Ivorer ein. Der erst 19-jährige Bazoumana Touré (90.+1) sorgte dann ebenfalls per Kopf sogar noch für den Sieg. Touré ist beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker aktiv.