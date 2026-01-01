Was die Österreicher von 2026 erwarten dürfen

Die Gegenwart macht es einem wirklich nicht leicht, viel von der Zukunft zu erwarten. Aber die Zukunft ist kein Ereignis, das einfach auf uns zukommt, sie ist eine Aufgabe. Eine, an der wir alle teilnehmen können, auch wenn sich die Machtlosigkeit stärker anfühlt. Weigern wir uns, die Hoffnung aufzugeben! Als Akt des Widerstands gegen Resignation und Mutlosigkeit. Gegen reaktionäre Kräfte, die Zukunftsängste schüren, um Gesellschaften zu schwächen. Gegen jene, die die Zukunft der Welt opfern, um sich die Gegenwart bequemer zu machen.