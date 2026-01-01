Ein Feuerwerk zum Auftakt und dann Richtung Rekord

Mit den Partien vor der ICEHL-Gründung hat der als „Honig-Michl“ bekannte Hobbyimker bereits 954 Oberhaus-Partien absolviert: „Die Tausender-Marke ist nicht mehr weit weg! Ich hoffe, es werden noch ein paar Spiele mehr. Gesund muss ich halt bleiben. Momentan fühle ich mich gut. Von der Fitness her müsste noch ein bisserl was gehen. Die Kinder halten mich fit. Und Spaß hab ich auch – die vielen Siege halten mich jung!“