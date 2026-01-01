Ein Feuerwerk zum Auftakt und dann Richtung Rekord

Die Graz99ers starten in Hochform ins neue Eishockey-Jahr. Das Lacroix-Team drängt am 1. Jänner (17.30) daheim gegen Budapest an die Spitze der ICEHL. Routinier Michael Schiechl steigt aufs „Einsatz-Podest“ der Liga.
Nach dem erfolgreichen Jahresabschluss in Villach (4:1) geht’s für das Eishockey-Team der Graz99ers am Neujahrstag bereits weiter – Liganeuling Budapest kommt in den vollen Liebenauer Bunker. Und da sind für Michael Schiechl, der sich am Weg in die Rekordbücher der ICEHL befindet, gleich zwei Rechnungen offen
„Wir stehen sehr gut da, haben uns gut gefunden und auch die richtigen Ergebnisse eingefahren“, sagt der 36-jährige Routinier aus dem Murtal, „wir sind alle zufrieden. Hoffentlich starten wir ebenso gut ins neue Jahr!“
Seit der Übernahme durch Dan Lacroix hat sich viel getan: „Wir haben mehr Struktur, sind kompakter, haben mehr Leute vorm Tor, schießen mehr und das macht sich bezahlt. Auch defensiv lassen wir sehr wenig zu.“
Die vereinsinterne Neujahrsstatistik bedarf allerdings einer gründlichen Überarbeitung: In den letzten zehn Jahren haben die 99ers im ersten Spiel des neuen Jahres sechsmal verloren, von den letzten fünf Heimspielen gingen vier daneben – letztes Jahr setzte es ein 2:3 gegen Laibach. „Diesmal aber werden wir hoffentlich ein Feuerwerk zünden“, krempelt Schiechl (der beim 4:1 gegen Pustertal das letzte 99ers-Tor des Jahres 2025 im Bunker erzielt hatte) symbolisch die Ärmel auf, „außerdem ist mit Budapest ja noch was offen.“
2025: 99ers – Laibach 2:3
2024: 99ers – Salzburg 1:2
2023: 99ers – Fehervar 3:1
2022: 99ers – Villach 3:6
2021: 99ers – KAC 2:6
2020: 99ers – KAC 3:2
2019: 99ers – Zagreb 6:2
2018: Villach – 99ers 5:2
2017: 99ers – Laibach 5:0
2016: Vienna C. – 99ers 3:1
Beim Erstauftritt der Ungarn in Graz gab’s ein 2:3/OT: „Die Partien in der Liga sind teuflisch eng, nur kleine Details entscheiden. Wir müssen unser Spiel über die gesamte Distanz durchbringen und Tore schießen.“
Auch wenn Korbinian Holzer mit 37 Jahren der älteste Mann im Team ist, ist Schiechl mit 807 absolvierten Partien der aktuell erfahrenste 99er der Liga: Die nicht mehr aktive KAC-Legende Thomas Koch (837 ICEHL-Partien) führt vor John Hughes (Villach/812) und Philippe Lakos (Vienna C./808). Schiechl ist Vierter, steigt gegen Budapest als Dritter aufs ICEHL-Podest.“
Mit den Partien vor der ICEHL-Gründung hat der als „Honig-Michl“ bekannte Hobbyimker bereits 954 Oberhaus-Partien absolviert: „Die Tausender-Marke ist nicht mehr weit weg! Ich hoffe, es werden noch ein paar Spiele mehr. Gesund muss ich halt bleiben. Momentan fühle ich mich gut. Von der Fitness her müsste noch ein bisserl was gehen. Die Kinder halten mich fit. Und Spaß hab ich auch – die vielen Siege halten mich jung!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.