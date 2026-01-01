„Daran werden sich alle für immer erinnern!“

„Es ist alles möglich“

In der Vergangenheit hatte Glasner, der seit Februar 2024 bei den Londonern im Amt ist, immer wieder Leistungsträger verloren. Im Winter könnte es nun Verstärkung geben. „Mal sehen, was passiert. Morgen beginnt der nächste verrückte Monat im Fußball. Ich habe schon so viele verschiedene Situationen erlebt. In den nächsten 31 Tagen ist wie immer alles möglich, und alles, was ich heute sage, könnte in zwei Tagen schon falsch sein. Und ich glaube, das meiste, was ich heute sage, wird am Ende der Transferperiode definitiv falsch sein“, meinte der Erfolgscoach. Medienberichten zufolge steht Palace vor der Verpflichtung von Tottenhams Flügelspieler Brennan Johnson.