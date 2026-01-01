Das sind Österreichs erste Babys im neuen Jahr

Punkt nach Mitternacht begann für mehrere Familien in Österreich das neue Jahr mit besonderem Glück. Um 0.22 Uhr kam Elio in der Klinik Donaustadt in Wien zur Welt. Der Bub, das erste Kind der Familie, wog 3.770 Gramm, war 53 Zentimeter groß. Mutter und Baby sind wohlauf, teilte der Wiener Gesundheitsverbund mit.