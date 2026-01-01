Vorteilswelt
Kurz nach Mitternacht

Das sind Österreichs erste Babys im neuen Jahr

Österreich
01.01.2026 08:44
Kurz nach Mitternacht haben in mehreren Spitälern in Österreich gesunde Mädchen und Buben das ...
Kurz nach Mitternacht haben in mehreren Spitälern in Österreich gesunde Mädchen und Buben das neue Jahr eröffnet.(Bild: stock.adobe.com)

Mit dem Jahreswechsel sind in mehreren Spitälern in Österreich Neujahrsbabys geboren worden. Von Wien über Tulln bis nach Tirol kamen kurz nach Mitternacht gesunde Mädchen und Buben zur Welt. Sowohl die Mutter als auch die Kinder sind wohlauf.

Punkt nach Mitternacht begann für mehrere Familien in Österreich das neue Jahr mit besonderem Glück. Um 0.22 Uhr kam Elio in der Klinik Donaustadt in Wien zur Welt. Der Bub, das erste Kind der Familie, wog 3.770 Gramm, war 53 Zentimeter groß. Mutter und Baby sind wohlauf, teilte der Wiener Gesundheitsverbund mit.

Im Universitätsklinikum Tulln in Niederösterreich wurde bereits um 00.15 Uhr Luna geboren. Das Mädchen, das dritte Kind der Eltern, wog 3.570 Gramm und maß 53 Zentimeter. Die Geburt erfolgte spontan, Mutter und Kind sind wohlauf, so das Klinikum.

Um 1.40 Uhr erblickte Valerie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt das Licht der Welt. Das Mädchen war bei der Geburt 55 Zentimeter groß und 3544 Gramm schwer. Valerie ist das erste Kind der Eltern, Mutter und Baby sind wohlauf, teilte das Krankenhaus mit.

Im Krankenhaus Dornbirn wurde um 2.16 Uhr Alexander Heinz geboren. Der Bub wog 3.194 Gramm, war 51 Zentimeter groß und kam per Kaiserschnitt zur Welt. Mutter und Kind sind den Angaben des Spitals zufolge wohlauf.

Im Landeskrankenhaus Graz wurde Jan um 3.21 Uhr geboren. Der Bub war 52 Zentimeter groß und wog 3630 Gramm. Mutter und Kind gehe es gut, teilte eine Hebamme mit.

Um 3.47 Uhr kam im Bezirkskrankenhaus Schwaz in Tirol Sandra zur Welt. Das Mädchen wog 3360 Gramm, war 51 Zentimeter groß und ist das zweite Kind der Eltern. Die Geburt verlief spontan, Mutter und Baby sind wohlauf, so das Spital.

