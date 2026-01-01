Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlreiche Einsätze

Von Brust bis Gesicht: Acht Verletzte durch Böller

Niederösterreich
01.01.2026 09:10
Rettung und Feuerwehren waren in der Silvesternacht deutlich stärker gefordert als im Vorjahr.
Rettung und Feuerwehren waren in der Silvesternacht deutlich stärker gefordert als im Vorjahr.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Silvesternacht in Niederösterreich hielt Feuerwehren und Rettungsteams auf Trab. Zwischen 20 und 4 Uhr rückten Einsatzkräfte zu 130 Feuerwehreinsätzen aus – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Ein Großteil der Alarmierungen betraf Brände. Auch bei der Rettung wurden mehr Einsätze verzeichnet.

0 Kommentare

In Niederösterreich war die Silvesternacht alles andere als ruhig. Die Rettung verzeichnete fast 13 Prozent mehr Einsätze als im Vorjahr – insgesamt 318 Alarme zwischen 20 und 6 Uhr. Acht Menschen wurden durch Böller verletzt, vor allem an Händen, Gesicht und Brust.

Mehr Stürze und Alkoholunfälle
Laut Notruf-Geschäftsführer Josef Schmoll führten die Teams 812 Anrufe, darunter 329 Notrufe und 178 Gesundheitsberatungen. Die meisten Einsätze der Rettungsteams erfolgten aufgrund akuter Erkrankungen, allerdings sei die Zahl jener Patientinnen und Patienten, die nach Stürzen oder übermäßigem Alkoholkonsum vom Rettungsdienst versorgt werden mussten, erneut gestiegen.

Noch stärker gefordert waren die Feuerwehren: 196 Wehren mit 323 Fahrzeugen standen im Einsatz – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Besonders brannte es bei Gebäudebränden in Leopoldsdorf im Marchfeld, Wieselburg und Ennsdorf. Auch Müllcontainer, Hecken und Felder standen in Flammen. Hinzu kamen 13 Verkehrsunfälle, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Explosion in Hollabrunn
In Ennsdorf brannte es in einem Mehrparteienhaus gleich in vier Wohnungen, drei Personen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, die Ursache ist noch unklar. Gegen 1.00 Uhr früh geriet in Schwechat die Garage eines Hauses in Brand – verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 25.000 Euro. In Hollabrunn richtete ein pyrotechnischer Gegenstand erheblichen Schaden an: Im Innenhof einer Wohnanlage wurde das Glas einer Eingangstür aus dem Rahmen gedrückt, Kellerfenster zersplitterten und ein Garagentor beschädigt. 

Lesen Sie auch:
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Feuerwerk in Verdacht:
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
01.01.2026
Großer Andrang in Wien
Massen am Silvesterpfad, Videos zeigen Feuerwerk
01.01.2026
Polizei ermittelt
Bub von Böller getroffen und erheblich verletzt
31.12.2025

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner lobte die Einsatzkräfte: „Wenn andere das neue Jahr feiern, stehen unsere Feuerwehrmitglieder bereit. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Niederösterreich
FeuerwehreinsatzFeuerwehrBrand
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
364.802 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
176.160 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
134.728 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf