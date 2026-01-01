Von Brust bis Gesicht: Acht Verletzte durch Böller

Explosion in Hollabrunn

In Ennsdorf brannte es in einem Mehrparteienhaus gleich in vier Wohnungen, drei Personen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, die Ursache ist noch unklar. Gegen 1.00 Uhr früh geriet in Schwechat die Garage eines Hauses in Brand – verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 25.000 Euro. In Hollabrunn richtete ein pyrotechnischer Gegenstand erheblichen Schaden an: Im Innenhof einer Wohnanlage wurde das Glas einer Eingangstür aus dem Rahmen gedrückt, Kellerfenster zersplitterten und ein Garagentor beschädigt.