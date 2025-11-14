Heftige Nachfolge-Kämpfe in der Wirtschaftskammer

Knill fordert ein komplettes Einfrieren. Ab 2027 sollen zwei Jahre lang die Kammerumlagen 1 und 2 insgesamt um jährlich 10 Prozent gesenkt werden, damit sie danach um 30 Prozent niedriger liegen. Knill wünscht sich auch mehr Mitbestimmung großer Betriebe. Zur Struktur will er der WKO von außen keine Anweisungen geben, stellt aber die föderale Struktur und die Länderkammern sehr wohl indirekt infrage. „Diese Diskussion zum Föderalismus haben wir bei vielen Themen“, so Knill.