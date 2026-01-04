Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern

Der „Krone“ ist ein Video aus den sozialen Netzen zugespielt worden, mit dem ein neuer, ziviler Army-Shop in Enns wirbt. Es zeigt, wie ein Vizeleutnant aus Götzendorf offenbar während der Dienstzeit mit seinen Grundwehrdienern das Geschäft besucht und ihnen die Produkte dort schmackhaft macht. „Die Unterleiberln sind top. Ich kenne keinen Gegenstand, der nicht dem entspricht, was wir im Einsatz benötigen“, so der Unteroffizier vor seinen Rekruten. „Gibt’s auch online.“