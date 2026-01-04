Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern

Dass Grundwehrdiener in Army-Shops einkaufen, ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich. Dass sie aber von einem Vizeleutnant während der Dienstzeit dorthin gebracht und von ihm motiviert werden, Sachen zu kaufen, stößt in Heereskreisen auf Unverständnis. Der Shop in Enns wirbt indes mit einem Video des Vorfalls.
Der „Krone“ ist ein Video aus den sozialen Netzen zugespielt worden, mit dem ein neuer, ziviler Army-Shop in Enns wirbt. Es zeigt, wie ein Vizeleutnant aus Götzendorf offenbar während der Dienstzeit mit seinen Grundwehrdienern das Geschäft besucht und ihnen die Produkte dort schmackhaft macht. „Die Unterleiberln sind top. Ich kenne keinen Gegenstand, der nicht dem entspricht, was wir im Einsatz benötigen“, so der Unteroffizier vor seinen Rekruten. „Gibt’s auch online.“
Mehreren Heeresangehörigen geht das im „Krone“-Gespräch zu weit. Shops wie diese gebe es zigfach. Dass der Vizeleutnant ausgerechnet diesen so anpreist und extra hinfährt, stößt auf Unverständnis. Auch im Bundesministerium in Wien ist das Video bereits eingetroffen.
